Đuzepe Pepe Poeta nije više trener košarkaša Olimpije iz Milana, saopštio je italijanski klub.
Evroliga
DRUGA SMENA U EVROLIGI: Đuzepe Poeta nije više trener košarkaša Olimpije iz Milana
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"Klub i njegovi vlasnici zahvaljuju Pepeu na posvecenosti, predanosti i entuzijazmu koje je uneo u svoj rad - najpre kao pomocni trener, a zatim i kao glavni trener. U toj ulozi osvojio je titulu prvaka (Skudeto), Kup Italije i Superkup. Želimo Pepeu sve najbolje u njegovim buducim privatnim i profesionalnim poduhvatima. Olimpiju ce privremeno da preuzme trener Marko Ramondino, koji ce ekipu da vodi na utakmici sledece nedelje", saopštio je klub iz Milana.
Košarkaši Olimpije se nalaze na 19. mestu na tabeli Evrolige sa jednom pobedom i devet poraza.
Italijanski mediji navode da bi novi trener kluba iz Milana mogao da bude Luka Banki, koji je trenutno selektor košarkaške reprezentacije Italije.
(Beta)
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