Đoan Penjaroja zadovoljan igrom svog tima.
Evroliga
PRVE REČI PENJAROJE POSLE POBEDE NAD MAKABIJEM: Nema izgovora, tim se sjajno takmičio
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Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Makabija iz Tel Aviva sa 88:67 (28:23, 22:12, 22:17, 16:15) u utakmici 10. kola Evrolige.
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja kratko je prokomentarisao meč:
"Srećni smo, nije lako dobiti sa ovoliko problema. Nema izgovora, tim se sjajno takmičio. Odigrali smo solidnu odbranu. Makakbi je talentovan napadački tim. U prvoj četvrtini smo sjajno kontrolisali skok. Karlik je odigrao sjajnu utakmicu, ali nije bilo potrebno da postiže toliko poena. Kao tim moramo da čekamo svoj momenat. Lamar je danas igrao samo na svojoj poziciji, kao i Tanasković. Moramo da se prilagođavamo i održavamo ideju kao tim", rekao je Penjaroja posle meča.
Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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