"Srećni smo, nije lako dobiti sa ovoliko problema. Nema izgovora, tim se sjajno takmičio. Odigrali smo solidnu odbranu. Makakbi je talentovan napadački tim. U prvoj četvrtini smo sjajno kontrolisali skok. Karlik je odigrao sjajnu utakmicu, ali nije bilo potrebno da postiže toliko poena. Kao tim moramo da čekamo svoj momenat. Lamar je danas igrao samo na svojoj poziciji, kao i Tanasković. Moramo da se prilagođavamo i održavamo ideju kao tim", rekao je Penjaroja posle meča.