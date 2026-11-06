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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Atini ekipu Olimpijakosa sa 62:57 (19:11, 21:11, 11:19, 11:16) u utakmici 10. kola Evrolige.

Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 18 poena, dok je Kris Džons dodao 10.

U redovima aktuelnog šampiona Evrolige najbolji je bio Saša Vezenkov sa 27 poena, dok je Evan Furnije ubacio 12.

Pogledajte najzanimljive momente sa ovog meča: 

Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

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