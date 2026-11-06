Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na drugom mestu na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i tri poraza.
Evroliga
OVAKO JE ZVEZDA SRUŠILA PRVAKA EVROPE: Pogledajte kako su crveno-beli u trileru izvojevali trijumf nad Olimpijakosom
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Atini ekipu Olimpijakosa sa 62:57 (19:11, 21:11, 11:19, 11:16) u utakmici 10. kola Evrolige.
Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 18 poena, dok je Kris Džons dodao 10.
U redovima aktuelnog šampiona Evrolige najbolji je bio Saša Vezenkov sa 27 poena, dok je Evan Furnije ubacio 12.
Pogledajte najzanimljive momente sa ovog meča:
Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši