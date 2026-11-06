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Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Makabija iz Tel Aviva sa 88:67 (28:23, 22:12, 22:17, 16:15) u utakmici 10. kola Evrolige.

Najefikasniji u timu Partizana bio je Itan Tompson sa 16 poena, dok je Lamar Stivens dodao 14. Antonio Rivs je postigao 13 poena, dok su Nikola Tanasković i Robert Frenks ubacili po 11.

U redovima tima iz Tel Aviva najbolji je bio Danijel Tajs sa 11 poena, dok je Jam Madar dodao 10.

Pogledajte najzanimljive momente sa ovog meča: 

Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

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