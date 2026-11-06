Tim koji je Pepe Poeta doveo do 1-9 učinka u Evroligi uskoro će preuzeti iskusni Luka Banki.
EVROLIGA
ARMANI VEĆ NAŠAO NOVOG TRENERA: Dobro poznato lice na klupi italijanskog velikana
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Banki će tako u isto vreme voditi Armani i reprezentaciju Italije na čijoj klupi trenutno sedi.
Luka Banki Foto: Edijs Palens / Xinhua News / Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, @starsport
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Za sada će Armani voditi Marko Ramondino koji će obavljati funkciju trenera nakon što je Pepe Poeta, u petak i zvanično, razrešen dužnosti prvog trenera.
Banki je poslednji klupski angažman imao u Efesu 2025. godine, pre toga u Virtusu, a Olimpiju je već jednom vodio - od 2013. do 2015. godine.
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