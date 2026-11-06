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Košarkaši Partizana na dobrom su putu da savladaju Makabi u 10. kolu Evrolige.

No. bez obzira na krajnji ishod, u taboru crno-belih imaju razlog za brigu.

Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 U finišu prve četvrtine na povredu se požalio Luka Vildosa. Po svemu sudeći, u pitanju je povreda prsta.

Vildosa do kraja prvog poluvremena nije ulazio u igru, a nije se pojavio iz svlačionice na startu drugog poluvremena.

Podsetimo, zbog povreda Penjaroja ne računa na Vilisa, Džekirija i Hejsa.

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Grobari na utakmici Partizan - Makabi Izvor: Kurir