Bek Partizana Luka Vildosa požalio se na povredu u finišu prve četvrtine
Evroliga
NOVI UŽAS ZA PARTIZAN: Povredio se veoma bitan igrač! Ostao je u svlačionici
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Košarkaši Partizana na dobrom su putu da savladaju Makabi u 10. kolu Evrolige.
No. bez obzira na krajnji ishod, u taboru crno-belih imaju razlog za brigu.
Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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U finišu prve četvrtine na povredu se požalio Luka Vildosa. Po svemu sudeći, u pitanju je povreda prsta.
Vildosa do kraja prvog poluvremena nije ulazio u igru, a nije se pojavio iz svlačionice na startu drugog poluvremena.
Podsetimo, zbog povreda Penjaroja ne računa na Vilisa, Džekirija i Hejsa.
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