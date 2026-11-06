Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpijakos kao gosti rezultatom 57:62 u utakmici 10. kola Evrolige.
EVROLIGA
NVORA ISKREN POSLE VELIKOG TRIJUMFA U ATINI: Pobeda je pobeda...
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Crveno-beli su tako zabeležili veliku pobedu nad aktuelnim prvakom Evrope u sred Atine i sada imaju skor 7-3.
Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Nakon meča svoje prve impresije izneo je jedan od najboljih igrača Zvezde Džordan Nvora.
"Osećaj je dobar. Uspeli smo u drugom poluvremenu, nije bilo sjajno, ali pobeda je pobeda. Trener mi je pričao o skokovima, morao sam da budem fokusiran", rekao je Nvora.
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