Košarka Dubaija pobedili su na gostujućem terenu u Bolonji Virtus 93:75 (21:17, 27:17, 28:19, 17:22), u 10. kolu Evrolige.
EVROLIGA
DUBAI UŠAO U FORMU: Klub iz Emirata protutnjao kroz Bolonju...
Slušaj vest
Dubai su predvodili Mekinli Rajt i Mfiondu Kabengele sa po 16, Tornike Šengelija sa 14, Dvejn Bejkon sa 13 i Eli Okobo sa 10 poena.
Kod Virtusa bolji od ostalih bio je Aliu Diara sa 19 poena i sedam skokova.
Dubai je šesti sa sedam pobeda i tri poraza, a Virtus je na 15. mestu sa četiri pobede i šest poraza.
U narednom kolu, Dubai će u Atini gostovati Olimpijakosu, dok će Virtus u Istanbulu gostovati Efesu.
Reaguj
Komentariši