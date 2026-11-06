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Dubai su predvodili Mekinli Rajt i Mfiondu Kabengele sa po 16, Tornike Šengelija sa 14, Dvejn Bejkon sa 13 i Eli Okobo sa 10 poena.

Kod Virtusa bolji od ostalih bio je Aliu Diara sa 19 poena i sedam skokova.

Dubai je šesti sa sedam pobeda i tri poraza, a Virtus je na 15. mestu sa četiri pobede i šest poraza.

U narednom kolu, Dubai će u Atini gostovati Olimpijakosu, dok će Virtus u Istanbulu gostovati Efesu.

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