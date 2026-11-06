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"Loš rezultat i nastup od nas. Očigledno se mučimo, nemamo samopouzdanje. Previše rano smo izgubili fokus u planu igre. U prvom poluvremenu je ekipa Partizana, i bez dva centra, kontrolisala skok. Nismo mogli da pariramo njihovom stepenu agresivnosti, postizali su lake poene. Igrali smo bez samopouzdanja, morali smo da igramo jednostavnije. Preuzimam odgovornost, moramo da napravimo neke promene ili da dodamo neke igrače. Moramo na vreme da reagujemo i da dodamo neki kvalitet", rekao je Kataš.

Makabi je na gostujućem terenu u Beogradu poražen od Partizana 67:88, u 10. kolu Evrolige.

"Šta god da je problem, moramo da ga kao ekipa rešimo. Teško je igrati van Izraela, potrebna nam je ta energija. Poslednje tri godine su bile jako teške za nas. Ne treba to da koristimo kao opravdanje. Moramo da igramo bolje - zbog nas samih i zbog naših navijača u Izraelu. U jako smo razočaravajućem periodu trenutno", izjavio je Kataš.