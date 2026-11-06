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Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu Makabi sa 88:67 u meču 10. kola Evrolige.

"Srećan sam zbog pobede, zbog igrača. Pokazali smo da igramo kao pravi tim. Jasno je da imamo problema sa povređenim igračima, naročito na visokim pozicijama. Tokom utakmice povredio se i Luka Vildoza, ali ne tražimo opravdanja. Držali smo se zajedno i odigrali dobru utakmicu. Bili smo dobri u odbrani, kontrolisali smo skok, naročito u prvom poluvremenu, a imali smo i 27 asistencija, što je veoma važno", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Posebno sam srećan zbog Karlika Džonsa, jer svi misle da igramo loše ako on ne postigne 25 poena, a danas smo igrali veoma dobro. Znamo da je Karlik u fokusu svih protivnika, da ga napadaju i posebnu pažnju posvećuju njegovom čuvanju. Zadovoljan sam kako je danas igrao, bez obzira na to da li postiže poene ili ne. On je veoma važan za naš tim i drago mi je što je pokazao da može da odigra odličnu utakmicu i bez velikog broja poena", dodao je trener Partizana.

Penjaroja je naveo da je ljut zbog problema sa povređenim igračima.

"Bio sam ljut, jer stalno imamo probleme, zaista mnogo problema. Vildoza je dobio udarac na mestu na kojem već ima problem i osetio je bol, tako da nije mogao da nastavi utakmicu", istakao je Penjaroja.

Trener Partizana je potom pohvalio Roberta Frenksa i Antonija Rivsa.

"Odigrali su dobru utakmicu, kao i Vanja Marinković, koji je veoma važan za nas. Jasno je da im je potrebno još vremena, ali dobro se prilagođavaju i vidimo da su sve bolji. Nadam se da će u nastavku igrati još bolje", naveo je Penjaroja.

Partizan se trenutno nalazi na 11. mestu na tabeli Evrolige sa po pet pobeda i poraza. "Crno-beli" će u narednom, 11. kolu dočekati Baskoniju.