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Crvena zvezda je ostvarila veliku pobedu na početku serije gostovanja na kojima će igrati.

Beogradski tim je na poluvremenu imao 18 poena prednosti, ali je Olimpijakos je uspeo da se vrati i da u poslednjih minut i po uđe sa dva poena zaostatka.

I te kako potrebne poene je Zvezdi doneo Kristijan Koloko, a u narednom napadu je Kris Džons rešio pitanje pobednika trojkom preko Evana Furnijea.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na utakmici Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Novak Đoković je reakcijom ispoštovao domaćina, ali je ipak proslavio pogodak plejmejkera Zvezde i proslavio pobedu. Sa druge strane, njegov sin Stefan nije bio podjednako oduševljen.

Nakon utakmice, košarkaši Crvene zvezde su se pozdravili sa teniserom, Koloko je želeo zajednički fotografiju, a Džons je dobio čestitke.

Pogledajte reakciju Novaka i Stefana na odlučujuću trojku:

Kurir sport/Mozzart sport

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