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Crno-beli su u 10. kolu Evrolige pobedili Izraelce pred svojim navijačima uz ubedljivu razliku na kraju utakmice.

Makabi je zabeležio šesti uzastopni poraz, četvrti u Evroligi uz dva u prvenstvu Izrala.

Oded Kataš je posle utakmice na konferenciji za medije izgledao slomljeno i utučeno.

"Loša igra, loša utakmica, imamo problema, nismo u najboljem stanju. Imali smo tri treninga, pokušali nešto da promenimo, ali izgubili smo brzo fokus. Imamo problema sada. Očigledno da smo daleko od dobrog. Prvo poluvreme su kontrolisali su skok i bez dva centra, dobro su odgovorili agresivnošću. Neke osnovne stvari nisu bile dobre. Napadački danas smo igrali bez samopouzdanja. Pričali smo o tome, ali ne umemo da realizujemo. Treba samo da bude jednostavno. Takva je situacija. Moramo da preuzmemo odgovornost, da napravimo promene. Moramo da nađemo kvalitet", rekao je Kataš.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Daleko od kuće

Jedan od problema Makabija je činjenica da već neko vreme igra van Izraela.

"Problemi su veliki. Potrebna nam je energija. Poslednje tri godine ili više su teške za nas. Ali moram da budem iskren, možemo da koristimo to kao izgovor, ali ne treba. Moramo da budemo bolji zbog nas samih, zbog navijača, ljudi u Izraelu. Poslednje četiri nedelje su razočaravajuće".

Osvrnuo se na Danijela Tajsa.

"Imao je dobre minute danas. On nije u dobroj formi, imao je problema sa povredom, ali je dobro igrao. Svidelo mi se kako je igrao, to nije bio problem. Šta god je problem, moramo da rešimo to kao tim. Da li je samopouzdanje, nešto drugo, moramo to kao tim", poručio je Oded Kataš.

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