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Plejmejker crveno-belih je pogodio izuzetno važan šut u samoj završnici utakmice protiv Olimpijakosa u Pireju.

Crvena zvezda je pobedila, a Džons je stavio tačku na utakmicu 10. kola Evrolige.

Ekipa sa Malgo Kalemegdana je stigla do sedme pobede, a američki kreator igre je svojim pogotkom već ranije doneo jedan trijumf. Bilo je to u Vilerbanu protiv Asvela kada je pogodio šut sa poludistance za dva poena uz zvuk sirene.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Sada njegova trojka u poslednjem minutu nije donela prednost Zvezdi, ali je rešila pitanje pobednika.

"Nije mi ovo prvi takav šut u karijeri. Hteo sam tu loptu, saigrači su mi verovali. Znao sam da želim ja da šutnem. Naravno, trener i saigrači mi veruju i to je najbtinije. Samo sam deo tima koji hoće da pobeđuje. Mi smo tim koji ofanzivno dodaje loptu, defanzivno pomažemo jedni drugima. Hoćemo da budemo zajedno na oba kraja terena", rekao je Kris Džouns.

Upitan je o načinu na koji je proslavio koš, a učinio je to pogledom na ručni zglob, kao da gleda na sat. Mnoge je to podsetilo na nešto što tokom svoje karijere radi Demijan Lilard, NBA zvezda.

"Da, da, da, slavio sam kao Lilard. Moj prošlogodišnji pomoćni trener Stef mi je dao tu ideju. Kada sam pogodio, to mi je prošlo kroz glavu", poručio je Kris Džons.

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