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Još više od pobede, Partizan je protiv Makabija dobio povratkom na teren kapitena Vanje Marinkovića, koji je prethodno nastupio i protiv Kluža u ABA ligi, ali ovo mu je bio prvi evroligaški nastup posle nekoliko meseci pauze.

Pogodio je tri trojke, delovao je samouvereno, a novinarima je posle meča izneo svoje utiske.

"Sjajan je osećaj ponovo igrati u Evroligi. Hvala navijačima na prelepom dočeku, to mi zaista mnogo znači, a najvažnije je da smo na kraju ostvarili pobedu. Pobeda je, naravno, veoma važna. Sledeće nedelje igramo sa Baskonijom, a zatim sledi i duplo kolo, tako da je od velikog značaja što smo ovaj niz utakmica kod kuće otvorili pobedom. Kontrolisali smo ritam i meč od prvog do poslednjeg minuta, pa ako budemo igrali na ovom nivou i protiv Baskonije, ne bi trebalo da bude većih problema", rekao je Vanja Marinković.

Otkrio je kapiten Partizana da mu je potrebno još rada kako bi u potpunosti bio spreman.

"Fizički mi je okej. Nisam još super, ali kada me je Đoan izveo u četvrtoj četvrtini, to je bio pravi potez jer sam osetio da me stiže zamor. Što se tiče samih akcija, iskreno, tu još uvek imam malih problema. U prvom poluvremenu, tokom jednog auta sa strane, nisam imao pojma šta je to, znam otprilike zamisao, ali ne još u detalje. Srećom, sada smo neko vreme kod kuće, imamo vezane treninge, tako da - naučiću valjda''.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Da ubacimo 200 trojki

Partizan ima nekoliko novih igrača, a najnovija pojačanja su Antonio Rivs i Robert Frenks. Kako su se oni snašli?

"Njima je takođe bilo potrebno malo vremena da se naviknu. Izuzev Lamara, ranije nisu igrali u Evropi, a ta tranzicija uopšte nije laka. Iako im je potrebno vreme, i oni sami traže načine da uđu u pravi ritam i pomognu ekipi, a da to nisu samo poeni. Danas su pružili odličnu napadačku partiju, ali su i u prethodnim mečevima znatno doprineli. Drago mi je zbog njih i nadam se da će nastaviti u ovom ritmu".

Bio je dobro raspoložen Marinković, pa se i našalio odgovorom na pitanje koji je limit Partizana.

"Da ubacimo 200 trojki", rekao je Vanja i dodao:

"Da bismo izvukli maksimum protiv ovakvih ekipa, potrebno je da imamo dobro šutersko veče i da uđemo u borbu sa istim žarom kao i tokom cele sezone od samog starta. Odbrana nam je uvek na visokom nivou, a kada se uz to poklope i ostali segmenti u igri, delujemo zaista sjajno. Doduše, ne poklopi se sve baš svakog dana. Šut je, na kraju krajeva, uvek varljiva kategorija", zaključio je Vanja Marinković.

Kurir sport/sportske.net

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