Hifi je u pobedi Pariza na gostovanju Efesu ostvario indeks korisnosti 39
Evroliga
ISPIO EFES, PA POSTAO NAJBOLJI: Košarkaš Pariza Nadir Hifi MVP 10. kola Evrolige
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Košarkaš Pariza Nadir Hifi najkorisniji je igrač (MVP) 10. kola Evrolige, saopšteno je sa tog takmičenja.
Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Hifi je u pobedi Pariza na gostovanju Efesu ostvario indeks korisnosti 39.
Postigao je 28 poena (6/9 dvojke, 3/5 trojke, 7/7 slobodna bacanja), a imao je i šest skokova, devet asistencija i četiri izgubljene lopte.
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