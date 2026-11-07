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Olimpijakos je u većem delu duela sa Zvezdom u Atini delovao potpuno nemoćno, probudio se u završnici meča, ali Zvezda je uspela da spreči veću dramu u završnici, a Kris Džons je svojom trojkom zapečatio novu pobedu beogradskih crveno-belih.

'"Pre svega, želeo bih da čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi. Takođe, želim još jednom da zahvalim navijačima na podršci. Što se nas tiče, nema opravdanja za ovaj poraz, nismo zaslužili pobedu. Ipak, imali smo priliku da se vratimo u utakmicu – smanjili smo zaostatak od 20 poena na razliku koju jedan posed može da nadoknadi", rekao je Jorgos Barcokas i dodao:.

"Ako pogledate statistiku, shvatićete da je veoma teško pobediti sa ovakvim procentima šuta. Šutirali smo 13% za tri poena i to uz 36 pokušaja, a ne, recimo, samo deset. Sećam se da je većina tih šuteva bila iz dobrih pozicija, nakon dodatnog dodavanja, a ipak smo imali 13% realizacije. Promašili smo 7 slobodnih bacanja, a za dva poena smo šutirali ispod 50%. Samim tim, bilo nam je veoma teško da dobijemo utakmicu. U drugom poluvremenu smo uložili veliki napor u odbrani, što u prvom nije bio slučaj, to nam je dalo šansu da se vratimo u igru, ali to nije bilo dovoljno''.

Da li je loša igra Olimpijakosa olakšala posao Crvenoj zvezdi u prvom poluvremenu?

''Apsolutno, 100%, zato su i imali prednost od 18 poena. Do petog faula smo stigli tek pred sam kraj prvog poluvremena, a samo u prvoj četvrtini smo ih već napravili četiri. Kada igrate na domaćem terenu gde bi trebalo da nametnete fizički kontakt i igrate čvrstu odbranu, a to ne učinite, protivnik počinje da se oseća komotno i samouvereno, pogotovo kada u timu imaju igrače koji su u dobroj formi. Ali nije stvar bila samo u broju faulova, prečesto smo pokušavali da igramo ’herojsku košarku’. Drugim rečima, na kraju smo igrali sami protiv sebe.

Pogledajte samo naše procente šuta, kao i procente pojedinih igrača. Smatram da smo svi danas morali bolje, uključujući i mene. Ne možete ući u utakmicu, koja bi nas dovela na prvo mesto sa takvim takmičarskim pristupom.

Potpuno smo promašili u pogledu toga kako je trebalo da izgleda naša igra u napadu i odbrani. Moglo bi se reći da su šansu dobili i igrači koji u prethodnim utakmicama nisu bili u rotaciji, ali bilo je i onih koji su bili u dobrom ritmu, pa su ipak odigrali ispod očekivanja. U svakom slučaju, mislim da je ovo bila loša partija celog tima.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Verujem da će nam ovo, na nivou na kojem se trenutno nalazimo, poslužiti kao lekcija o tome kako treba da pristupimo sledećoj utakmici i nastavimo svoj put u Evroligi. Put koji nimalo nije lak, iz razloga koji su vam dobro poznati''.

Šta najviše brine?

''U drugom poluvremenu, kada smo igrali sa više emocija i uspevali da osvojimo posede u odbrani, nismo uspeli da te emocije držimo pod kontrolom. Kreirali smo pozicije za šut dobrim šuterima, ali oni jednostavno nisu pogodili. Bili smo neozbiljni u pristupu ka osiguravanju pobede. To nije efikasan način delovanja u Evroligi.

Najgora stvar koju bih mogao da uradim jeste da dozvolim da na mene utiče javno mnjenje o tome koga bi Olimpijakos trebalo da dovede. Svaka utakmica je priča za sebe i zavisi od konkretnog protivnika. Donošenje ishitrenih zaključaka je potpuno pogrešno. To je kao kada vidite igrača koji vam postigne koš, pa odmah poželite da ga angažujete''.

Trener Olimpijakosa je zatim skrenuo pažnju i na činjenicu da njegov tim ove sezone ne igra u svojoj ''Dvorani mira i prijateljstva'' koja se renovira.

''Ne smemo zanemariti činjenicu da Olimpijakos konstantno igra u gostima. Takva je realnost. Ove godine smo kao nomadi. Jednostavno je tako, moramo i kroz ovo da prođemo. Moramo ostati mirni, rešiti sve takmičarske probleme, a onda na kraju možemo da podvučemo crtu''.

Najnovije pojačanje, Džon Končar sinoć se nije proslavio.

''Dobra realizacija u napadu nam je ranije donosila 14 zakucavanja. Danas je realizacija bila loša, a deo odgovornosti snose i visoki igrači. U odbrani je Končar bio tačno onakav kakav se očekivao – imao je ključne defanzivne poteze. Ipak, šutirao je 0/4 iz igre, a u prva tri pokušaja izgubio je loptu. On je igrač sa specifičnim karakteristikama koji će vremenom napredovati. Moramo se fokusirati na one koji su duže u timu. Njemu je jednostavno potrebno malo vremena'', zaključio je Barcokas.

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