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Moćno je delovao Partizan u utakmici 10. kola Evrolige protiv Makabija.

Partizan je savladao "Ponos Izraela" bez većih problema sa 88:67 i upisao petu recku.

1/7 Vidi galeriju Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Međutim, senka na trijumf bila je povreda Luke Vildoze u samom finišu prve četvrtine. Luka se do poluvremena nije vraćao na parket, a ostao je u poluvremenu u svlačionici.

Crno-beli su i pre ove povrede bili prilično roviti, pošto su van parketa Derik Vilis, Tonje Džekiri i Kevarijus Hejs.

Vildoza se požalio na povredu šake, pa je postojala opasnost od preloma posle snažnog udarca koji je zadobio.

Ipak, kako Mozzart sport nezvanično saznaje, Vildoza i Partizan mogu da odahnu. Izbegnut je prelom, ali ne i pauza.

Vildoza je sinoć hitno podvrgnut snimanju magnetnom rezonancom koja je potvrdila da nema nikakvog preloma kosti, dok je jutrošnji ultrazvuk pokazao da je u pitanju hematom.

Ono što je u ovom trenutku potpuno jasno jeste da će Vildoza sigurno preskočiti duel protiv Studentskog centra u nedelju u okviru ABA lige, a ostaje da se vidi kako će se situacija razvijati za naredni evropski okršaj, pošto Partizan već u sredu u Beogradu dočekuje ekipu Baskonije.