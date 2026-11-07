POZNATO STANJE VILDOZE: Luka mora na pauzu zbog povrede šake
Moćno je delovao Partizan u utakmici 10. kola Evrolige protiv Makabija.
Partizan je savladao "Ponos Izraela" bez većih problema sa 88:67 i upisao petu recku.
Međutim, senka na trijumf bila je povreda Luke Vildoze u samom finišu prve četvrtine. Luka se do poluvremena nije vraćao na parket, a ostao je u poluvremenu u svlačionici.
Crno-beli su i pre ove povrede bili prilično roviti, pošto su van parketa Derik Vilis, Tonje Džekiri i Kevarijus Hejs.
Vildoza se požalio na povredu šake, pa je postojala opasnost od preloma posle snažnog udarca koji je zadobio.
Ipak, kako Mozzart sport nezvanično saznaje, Vildoza i Partizan mogu da odahnu. Izbegnut je prelom, ali ne i pauza.
Vildoza je sinoć hitno podvrgnut snimanju magnetnom rezonancom koja je potvrdila da nema nikakvog preloma kosti, dok je jutrošnji ultrazvuk pokazao da je u pitanju hematom.
Ono što je u ovom trenutku potpuno jasno jeste da će Vildoza sigurno preskočiti duel protiv Studentskog centra u nedelju u okviru ABA lige, a ostaje da se vidi kako će se situacija razvijati za naredni evropski okršaj, pošto Partizan već u sredu u Beogradu dočekuje ekipu Baskonije.