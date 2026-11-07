Turski košarkaš Džedi Osman podvrgnut je artroskopskoj operaciji meniskusa.
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Njegov period oporavka procenjen je na tri meseca.
Džedi Osman Foto: Instagram, Profimedia, Printscreen/Instagram
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Nakon ovoga, turski reprezentativac će početi sa aktivnostima sa timom.
Osman bi tako trebalo da bude spreman za završni deo sezone i važne bitke PAOK-a u domaćem prvenstvu i Evrokupu.
Najverovatnije će propustiti Kup Grčke koji se održava krajem februara.
Podsetimo, Osman je letos došao iz Panatinaikosa i potpisao trogodišnji ugovor vredan devet miliona evra.
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