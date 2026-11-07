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Njegov period oporavka procenjen je na tri meseca.

Džedi Osman Foto: Instagram, Profimedia, Printscreen/Instagram

Nakon ovoga, turski reprezentativac će početi sa aktivnostima sa timom.

Osman bi tako trebalo da bude spreman za završni deo sezone i važne bitke PAOK-a u domaćem prvenstvu i Evrokupu.

Najverovatnije će propustiti Kup Grčke koji se održava krajem februara.

Podsetimo, Osman je letos došao iz Panatinaikosa i potpisao trogodišnji ugovor vredan devet miliona evra.

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Pobeda Partizana nad Makabijem Izvor: MONDO