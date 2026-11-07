Slušaj vest

Politička situacija u Srbiji promenila se nakon izbora 25. oktobra, što je izazvalo brojne potrese u društvu i ponovo otvorilo mnoga pitanja koja su godinama ostajala bez konkretnog, odnosno samo površnog, tj. nelogičnog odgovora. Sport, kao jedna od važnih grana svakog društva i neizbežna tema brojnih razgovora, takođe je često bio deo tih priča.

Jedna od saga koja je svojevremeno uzdrmala srpsku košarku svakako je dolazak, odnosno nedolazak Nikole Mirotića u Partizan tokom leta 2023. godine. Vest da bi jedan od najboljih evropskih košarkaša mogao da obuče crno-beli dres odjeknula je poput bombe, a činilo se da je klub iz Humske na pragu istorijskog posla.

1/11 Vidi galeriju Nikola Mirotić Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Partizan je iza sebe imao osvajanje ABA lige, čime je prekinuo desetogodišnji post, dok je u Evroligi napravio veliki iskorak i bio nadomak plasmana na Fajnal-for. Crno-beli su imali ozbiljnu osnovu za nastavak projekta Željka Obradovića, pošto su u ekipi ostali Kevin Panter, Zek Ledej i Džejms Naneli, dok su klub napustili Dante Egzum, Matijas Lesor i Jam Madar.

Dolazak Mirotića trebalo je da bude centralni deo novog projekta, uz još nekoliko važnih pojačanja koja bi bila dovedena kako bi se ekipa gradila oko iskusnog krilnog centra. Ipak, posle višenedeljnih pregovora i brojnih spekulacija, usledio je neočekivan rasplet - Mirotić je odustao od dolaska u Partizan.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

Razlozi za takvu odluku nikada nisu do kraja razjašnjeni, a u javnosti su se pojavile različite teorije. Najviše pažnje privukle su priče o navodnim pritiscima i pretnjama koje je košarkaš dobijao zbog mogućnosti da zaigra za crno-bele.

Željko Obradović: Rekao mi je da je dobio pozive iz politike i crkve

Nekadašnji trener Partizana Željko Obradović je u razgovoru za "Nedeljnik" izneo svoju verziju događaja i otkrio kako su tekli pregovori sa Mirotićem:

- Ispričaću sve ono što ja o tome znam. Posle nekoliko razgovora koje smo obavili sa Nikolom, što ja, što klupska uprava, on me je pozvao i rekao mi da sigurno dolazi u Partizan. Ostalo je bilo da se razreše papirološke stvari između njega i Barselone i ta čitava zavrzlama. Međutim, mi smo za sve to vreme nastavili da komuniciramo. Nikola je izuzetno vaspitan momak i svi ti razgovori su bili vrlo prijatni i sve je teklo kako treba – razgovarali smo o procesu sastavljanja tima, koje igrače želimo da dovedemo, kako planiramo da igramo, on se zanimao za svaki detalj. Posle dve nedelje takvih razgovora, on me je pozvao i rekao mi da ipak ne može da dođe. Kada sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju pritisci - ispričao je Obradović.

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

Na pitanje kakvi su to pritisci bili, legendarni trener otkrio je detalje razgovora koji je imao sa košarkašem.

- Ja sam mu rekao da smo svi mi pod pritiskom, da je to deo posla, i vređanje, i očekivanja, pretnje, ali da niko nije zaista trpeo neke posledice od tog pritiska i da mislim da on sa tim može da se nosi. On mi je tada rekao da je dobio nekoliko poziva i da je ipak prinuđen da odustane... Reći ću vam tačno kako je on meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive iz politike i iz crkve - naveo je Obradović.

Ipak, tadašnji trener Partizana naglasio je da nije želeo da okrivi Mirotića zbog odluke koju je doneo, već da je imao potrebu da navijačima objasni šta se dogodilo.

1/4 Vidi galeriju Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

- Nijednog trenutka ne želim da okrivim Mirotića za bilo šta. Ja sam imao potrebu pre svega iskreno da kažem navijačima Partizana šta se događalo i u tom i u Madarovom slučaju. Ali imam još veću potrebu da im uputim molbu i molim vas da to istaknete – sve spomenute igrače, i Lesora i Papapetrua i Madara i Mirotića dočekajte aplauzom, pokažite im da ih poštujete i dokažite svoju veličinu. To je moja iskrena molba - poručio je Obradović.

Partizan se oglasio saopštenjem: Vučić lično pozvao Mirotića

Nakon što je postalo jasno da Mirotić neće potpisati za Partizan, klub iz Humske je u julu 2023. godine izdao opširno saopštenje u kojem je izneo detalje pregovora, ali i otkrio da je u čitavu priču bio uključen i državni vrh.

Crno-beli su najpre potvrdili da, uprkos višenedeljnim naporima, neće angažovati jednog od najboljih evropskih košarkaša.

- KK Partizan i pored svih uloženih napora i pregovora koji su trajali nekoliko nedelja, neće angažovati jednog od najboljih evropskih igrača u ovom trenutku, Nikolu Mirotića. Interesovanje za igrača od strane kluba datira od juna meseca, kada se pojavila informacija da će Mirotić raskinuti ugovor sa Barselonom.

Klub je zatim objasnio kako su izgledali prvi kontakti i pregovori sa košarkašem, ističući da su predsednik Ostoja Mijailović, sportski direktor Zoran Savić i trener Željko Obradović razgovarali sa njim u Tivtu.

- Bez ikakvog ugrožavanja finansijske sigurnosti igrača prilikom raskida u tom trenutku aktuelnog ugovora, predsednik KK Partizan Mozzart Bet, sportski direktor i trener crno-belih, Ostoja Mijailović, Zoran Savić i Željko Obradović su obavili načelne razgovore sa Nikolom Mirotićem, koji ih je ugostio u svom domu u Tivtu.

Partizan je potom naveo da su, nakon završetka administrativnih poslova između Mirotića i Barselone, počeli zvanični pregovori, tokom kojih je klub prihvatio njegove finansijske uslove.

- Kada su Barselona i Nikola Mirotić obavili sve administrativne poslove, pristupilo se zvaničnim pregovorima tokom kojih je klub prihvatio uslove igrača. Ovim putem napominjemo da su se uslovi nekoliko puta menjali, ali da je klub uvek nalazio način da ih ispuni i potpisan trogodišnji ugovor pre nekoliko dana pošalje na potpis Nikoli Mirotiću.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Poseban deo saopštenja odnosio se upravo na navodne pretnje i bezbednost košarkaša i njegove porodice.

- Paralelno sa tim, u javnosti su se pojavile brojne informacije o tome da određene osobe prete Nikoli Mirotiću i da postoji bojazan za njegovu bezbednost ukoliko postane košarkaš Partizana Mozzart Bet. Predsednik Mijailović, sportski direktor Savić i trener Obradović su nekoliko puta uveravali igrača da nema razloga za zabrinutost i da je više nego dobrodošao u Srbiju.

Uprava Partizana otišla je i korak dalje, otkrivši da je kontaktirala najviše državne organe, a potom i zahvalila tadašnjem predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Takođe, Klub je odmah kontaktirao najviše državne organe kako bi i najsitnija sumnja bila otklonjena. Ovom prilikom, KK Partizan se zahvaljuje predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, koji je lično uputio poziv igraču i potvrdio da je bezbednost njega i njegove porodice garantovana u Srbiji i da su oni dobrodošli.

Crno-beli su tvrdili i da poseduju pisane dokaze o komunikaciji sa Mirotićem, uključujući elektronsku poštu i poruke, te su javno pozvali košarkaša da otkrije ko su osobe koje su mu navodno pretile.

- Za sve navedeno postoje pisani dokazi u formi elektronske pošte ili poruka. Ipak, iz klubu nepoznatog razloga, Nikola Mirotić nije odlučio da potpiše već dogovorene uslove i KK Partizan je nakon određenog perioda čekanja prinuđen da odustane od angažovanja doskorašnjeg košarkaša Barselone.

1/5 Vidi galeriju Nikola Mirotić Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Printksrin

- Ovom prilikom KK Partizan želi da napomene kako je pre petnaestak dana Nikola Mirotić dao reč treneru Obradoviću, a potom i predsedniku Mijailoviću, direktoru Saviću i kapitenu Panteru da će postati igrač Partizana. Takođe, klub želi da napomene kako se nakon toga još nekoliko puta raspitivao oko toga koje će još igrače crno-beli dovesti. Klub javno poziva Nikolu Mirotića da iz obaveza prema istini, a on je čovek koji se bori za istinu, kaže ko su osobe koje su mu pretile.

Partizan je na kraju priznao da je plan izgradnje tima oko Mirotića morao da bude promenjen.

- Želja i plan kluba bila je da se tim gradi oko igrača koji su trenutno pod ugovorom i samog Mirotića, ali će sada taj plan morati da se koriguje.

- KK Partizan čvrsto veruje da razlozi za nepotpisivanje ugovora od strane Nikole Mirotića nemaju veze ni sa kakvim pretnjama, već sa nekim drugim stvarima u koje će javnost moći da se uveri u danima pred nama.

Saopštenje je završeno porukom da se klub okreće drugim rešenjima na tržištu i da u sezonu 2023/24 ulazi sa nepromenjenim ambicijama.

Ostoja Mijailović: Reagovali smo čim nam je rekao da postoje pretnje

Svoju stranu priče izneo je i predsednik Partizana Ostoja Mijailović, koji je u razgovoru za "MaxBet radio" 2023. godine govorio o tome kako je uopšte došlo do pregovora sa Mirotićem i šta se dešavalo nakon što je košarkaš izrazio želju da ne dolazi u Beograd.

- Pre mesec i po dana me Obradović pozvao i rekao da je Mirotić opcija. Dva dana je trebalo da mi iz uprave nađemo finansijske mogućnosti da Mirotić potpiše za Partizan. Ako neko misli da je to lako, onda se grdno vara. Posle dva dana je Uprava dala zeleno svetlo Obradoviću da se pregovara sa njim. Kada je završio s Barselonom rekao nam je da se vrše pritisci, da ima pretnje, mi smo odmah reagovali, ali smo shvatili da nešto stoji između nas i da on neće da potpiše ono što smo mu ponudili - rekao je Mijailović.

Prvi čovek crno-belih tada je poručio da Partizan neće zavisiti od jednog igrača i da je klub veći od svakog pojedinca.

- Nije to jedini igrač koji može da igra u Partizanu, niti je Partizan jedini klub u kojem Mirotić može da igra. Niko nije veći od Partizana, a njemu želimo sve najbolje. Idemo dalje, ništa se toliko loše nije dogodilo - istakao je Mijailović.

Mijailović dve godine kasnije: Njegova reč nam je potrošila mnogo vremena

Iako je od čitave sage prošlo dosta vremena, priča o Mirotiću ponovo je dobila na značaju kada se Ostoja Mijailović 2025. godine osvrnuo na taj slučaj u razgovoru za "Euroinsiders".

Ovoga puta fokus nije bio samo na navodnim pritiscima, već i na posledicama koje je čitava situacija ostavila na Partizanov prelazni rok i formiranje ekipe za sezonu 2023/24.

- Situacija sa Mirotićem je u velikoj meri dovela do toga da prošlu sezonu završimo neuspešno. Ceo prelazni rok smo pregovarali sa njim i hteli smo da oko njega gradimo tim. Njegovo obećanje da želi da igra u Partizanu i dogovoreni finansijski uslovi su nam potrošili mnogo vremena. Kada nam je rekao da će potpisati za Olimpiju, shvatili smo da neće ispoštovati dogovor i da će nas dovesti u vremenski loš period, da nećemo imati vremena da napravimo kvalitetan tim pošto je većina igrača već potpisala ugovore i nama je tržište postalo jako plitko - rekao je Mijailović.

1/7 Vidi galeriju Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Predsednik Partizana priznao je da je zbog svega što se dogodilo ostao profesionalno povređen, ali je istovremeno napravio jasnu razliku između dogovora i formalno potpisanog ugovora.

- Profesionalno sam povređen jer smo imali dogovor, ali kada pogledamo ljudski, on nije potpisao ugovor i nije imao obaveze prema nama. To što smo mi pogrešno procenili da je nečija reč u koju se zaklinje dovoljna, on nas je naučio da ne slušamo reč već potpis. Iz svake situacije učite nešto, ali plaćate cenu - zaključio je Mijailović.

Saga koja ni danas nema konačan epilog

Kada se sve izjave i saopštenja stave na jedno mesto, jasno je da su Obradović i Mijailović u više navrata iznosili detalje koji se u velikoj meri poklapaju, ali i da su određeni aspekti čitave priče ostali bez konačnog odgovora.

Obradović je tvrdio da mu je Mirotić lično rekao da je dobio pozive iz politike i crkve i da zbog pritisaka ne može da dođe u Partizan. Klub je, sa druge strane, saopštio da je kontaktirao najviše državne organe, da je Aleksandar Vučić lično razgovarao sa košarkašem i garantovao bezbednost njemu i njegovoj porodici. Mijailović je potom govorio o finansijskom dogovoru, izgubljenom vremenu i posledicama koje je čitava saga ostavila na sastavljanje ekipe.

1/56 Vidi galeriju ŽELJKO OBRADOVIĆ PONOVO U CRNO-BELOM: Želim da vratim Partizan u Evroligu! Bio bih najsrećniji da imam 12 srpskih igrača! KURIR TV Foto: Ana Paunković

Jedno je sigurno - Partizan je tada imao plan da napravi tim oko Nikole Mirotića, ali se čitava konstrukcija srušila u trenutku kada je izgledalo da je potpis samo formalnost.