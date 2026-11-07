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Kendrik Nan, jedan od najvažnijih košarkaša Panatinaikosa, dobio je nekoliko slobodnih dana od trenera Željka Obradovića, ali ih neće iskoristiti samo za odmor. Američki bek otputovaće u Katar, gde ga očekuje završetak procedure za dobijanje tamošnjeg pasoša.

Nan neće biti u sastavu za nedeljno gostovanje AEK-u, pošto Obradović ne želi da rizikuje njegovo dodatno opterećenje nakon nedavnog povratka na parket. Podsetimo, Amerikanac je zbog operacije meniskusa pauzirao dva meseca, a vratio se 18. oktobra.

Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

U međuvremenu je ponovo pokazao koliko znači ekipi, posebno protiv Real Madrida, kojem je ubacio čak 33 poena i predvodio Panatinaikos do velike pobede.

Prema navodima grčkih medija, Nan bi trebalo da se vrati u Atinu u utorak, 10. novembra, a očekuje se da bude spreman za evroligaški duel sa Barselonom, koji je na programu 13. novembra od 21.15 časova.

Dobijanje katarskog pasoša otvorilo bi mu mogućnost da u budućnosti nastupa za reprezentaciju te zemlje.

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Tuča Kendrik Nan i Tajrik Džouns  Izvor: Arena 2 Premium