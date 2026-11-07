DELIJE ĆE SE ODUŠEVITI, A GROBARI... Evo gde će Zvezda i Partizan završiti u Evroligi!
Crvena zvezda je pobedila šampiona Evrope Olimpijakos u Atini sa 62:57, dok je Partizan bio bolji od Makabija u Beogradu 88:67.
Crveno-beli su skočili na drugu poziciju na tabeli sa učinkom 7-3, dok su crno-beli takođe napravili korak napred, na jedanaesto mesto sa 5-5. Ekipa sa Malog Kalemegdana predvodi karavan od čak šest timova sa istim skorom, a sastav iz Humske je usamljen.
Jedina ekipa bolja od čete Ibona Navara trenutno je Panatinaikos (8-2). Đoan Penjaroja na klupi večitog rivala trenutno gleda u leđa Realu, Hapoelu i Žalgirisu, koji na plej-in mestima imaju svi po 6-4.
Sajt za napredne simulacije "Figurei8iht" izneo je i drugu projekciju za aktuelnu sezonu Evrolige, a prema njoj se stvari za srpske klubove nisu drastično izmenile.
Procenti su porasli i za jedne i za druge, Zvezdi se daje 93 odsto šanse da bude među deset, 67 među šest, te 48 odsto među četiri, a prognozira im se treće mesto! To je napredak za dva u odnosu na istu analizu superkompjutera prethodne nedelje.
Partizan je ostao jedanaesti i na osnovu projekcije, kao prethodnog vikenda, ali su povećane šanse značajno za plej-in na 57 odsto (sa 41), ali i za top šest i četiri na 19 i 9 odsto.
Kompletnu analizu pogledajte ispod.