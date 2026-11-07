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1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crveno-beli su skočili na drugu poziciju na tabeli sa učinkom 7-3, dok su crno-beli takođe napravili korak napred, na jedanaesto mesto sa 5-5. Ekipa sa Malog Kalemegdana predvodi karavan od čak šest timova sa istim skorom, a sastav iz Humske je usamljen.

Jedina ekipa bolja od čete Ibona Navara trenutno je Panatinaikos (8-2). Đoan Penjaroja na klupi večitog rivala trenutno gleda u leđa Realu, Hapoelu i Žalgirisu, koji na plej-in mestima imaju svi po 6-4.

Sajt za napredne simulacije "Figurei8iht" izneo je i drugu projekciju za aktuelnu sezonu Evrolige, a prema njoj se stvari za srpske klubove nisu drastično izmenile.

Procenti su porasli i za jedne i za druge, Zvezdi se daje 93 odsto šanse da bude među deset, 67 među šest, te 48 odsto među četiri, a prognozira im se treće mesto! To je napredak za dva u odnosu na istu analizu superkompjutera prethodne nedelje.

Partizan je ostao jedanaesti i na osnovu projekcije, kao prethodnog vikenda, ali su povećane šanse značajno za plej-in na 57 odsto (sa 41), ali i za top šest i četiri na 19 i 9 odsto.

Kompletnu analizu pogledajte ispod.