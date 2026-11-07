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Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpijakos rezultatom 62:57 u 10. kolu Evrolige, a nakon utakmice oglasio se i Evan Furnije, koji je govorio o neobičnim okolnostima u kojima grčki velikan igra domaće utakmice.

Olimpijakos trenutno ne nastupa u svojoj Dvorani mira i prijateljstva, pošto je ona u fazi renoviranja, pa je privremeni domaćin u Sunel areni. Francuski reprezentativac priznao je da mu takva situacija ne odgovara, ali nije želeo da u tome traži opravdanje za poraz.

Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- To je kao da vam žena ili devojka nije tu neko vreme. Morate da sačekate da se spremi, a kada bude spremna i bude izgledala lepo, biće vreme za zabavu. Jedva čekamo da se vratimo u našu halu - poručio je Furnije.

On je protiv crveno-belih ubacio 12 poena, ali uz veoma loš šut za tri poena (2/12), zbog čega je bio svestan da je mogao mnogo bolje.

- Očigledno nije bio dobar učinak. Moram da budem bolji, tačka - iskren je bio Francuz.

Zanimljivo je da su Crvena zvezda i Olimpijakos nakon deset odigranih kola izjednačeni na tabeli Evrolige sa učinkom od sedam pobeda i tri poraza.

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Novak Đoković na Zvezda Olimpijakos Izvor: TV Arena sport Premium