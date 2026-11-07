Slušaj vest

Kako prenose brojni grčki mediji, američki bek i ponajbolji igrač Evrolige dobio je dozvolu od trenera Željka Obradovića da otputuje u Katar, gde će dobiti pasoš te zemlje.

1/8 Vidi galeriju Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Nan će igrati za Katar na Svetskom prvenstvu, čiji će ova država biti domaćin od 27. avgusta do 12. septembra sledeće godine, a odavno se spekuliše da će za ceo ovaj angažman dobiti od 10.000.000 do 30.000.000 evra.

On će biti i zaštitno lice turnira, Katarci su želeli Tobajasa Herisa pre njega, ali na kraju je izbor pao na igrača koji je pre nekoliko dana odigrao sjajan meč u Madridu i sa 33 poena pomogao Panatinaikosu da savlada Real sa 115:112 u 10. kolu Evrolige.

Kendrik Nan će se vratiti na vreme za meč protiv Barselone u elitnom evropskom takmičenju, koji je na programu 13. novembra u Atini.