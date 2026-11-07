Slušaj vest

Kako prenose brojni grčki mediji, američki bek i ponajbolji igrač Evrolige dobio je dozvolu od trenera Željka Obradovića da otputuje u Katar, gde će dobiti pasoš te zemlje.

Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Nan će igrati za Katar na Svetskom prvenstvu, čiji će ova država biti domaćin od 27. avgusta do 12. septembra sledeće godine, a odavno se spekuliše da će za ceo ovaj angažman dobiti od 10.000.000 do 30.000.000 evra.

On će biti i zaštitno lice turnira, Katarci su želeli Tobajasa Herisa pre njega, ali na kraju je izbor pao na igrača koji je pre nekoliko dana odigrao sjajan meč u Madridu i sa 33 poena pomogao Panatinaikosu da savlada Real sa 115:112 u 10. kolu Evrolige.

Kendrik Nan će se vratiti na vreme za meč protiv Barselone u elitnom evropskom takmičenju, koji je na programu 13. novembra u Atini.

Kurir sport / Sportske. net

Ne propustiteEvroligaOBRADOVIĆ DAO VOLJNO KENDRIKU NANU: Amerikanac napustio Atinu i otišao u Katar, ovo je razlog!
Željko Obradović
Evroliga"NIKAD NISAM IMAO TAKVOG IGRAČA"! Željko ostao u neverici posle čudesne partije Amerikanca, pa otkrio detalj koji je sve iznenadio!
Željko Obradović
KošarkaŽELJKO OBRADOVIĆ IMA OZBILJAN PROBLEM U EKIPI! Dve najveće zvezde Panatinaikosa NE MOGU ZAJEDNO - brojke su zastrašujuće!
Željko Obradović
EvroligaZANIMLJIVA PROGNOZA KENDRIKA NANA! Zvezda u gornjem delu tabele, Partizanu ne daje nikakve šanse!
Kendrik Nan
KošarkaNAN SPREMAN ZA PARTIZAN? Stiže u Atinu, poznato kada bi mogao na teren!
Kendrik Nan