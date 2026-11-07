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Konstantinos Melajis, novinar grčkog portala Sport24, u svojoj kolumni pod naslovom„Olimpijakos: Vratite nam novac“ oštro je prokomentarisao košarkašku predstavu dva tima u „Sunel areni“.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Melajis je podsetio na nekadašnji navijački slogan „Vratite nam novac“, koji se koristio kada bi ekipe na terenu pružile partiju daleko ispod očekivanog nivoa.

Prema njegovom mišljenju, ovoga puta takvu reakciju zaslužili su i Olimpijakos i Crvena zvezda, a posebno je istakao da se ne seća kada je poslednji put gledao toliko lošu košarkašku utakmicu.

"U nekim prošlim, romantičnijim vremenima, kada su navijači dva kluba još mogli da sede jedni pored drugih na tribinama i zajedno gledaju utakmice, slogan 'Vratite nam novac' čuo se kada bi jedna od dve ekipe igrala znatno ispod svog nivoa. U 'Sunel areni' su to zaslužila oba tima. Ne pamtim da sam poslednjih godina gledao lošiju košarkašku utakmicu", napisao je grčki novinar.

Ipak, Melajis nije želeo da celokupnu odgovornost prebaci na Olimpijakos. Posebno je pohvalio odbranu Crvene zvezde, koja je u Atinu stigla kao druga najbolja defanzivna ekipa Evrolige i opravdala takav status.

"Crvena zvezda je došla u Grčku kao druga najbolja odbrana takmičenja i potvrdila upravo taj kvalitet. Dobar tim, kompaktan, čvrst, sa mnogo kvalitetnih bekova" ocenio je Melajis.

Grčki novinar primetio je da je Olimpijakos izgledao umorno i bez energije, naročito u prvom poluvremenu, dok je kao jedan od retkih igrača koji su zaslužili pohvale izdvojio Sašu Vezenkova. Istakao je i da su crveno-beli iz Pireja uspeli da se vrate iz minusa od 22 poena i priđu na samo dva poena zaostatka, ali da to ne menja činjenicu da je njihova igra bila daleko od očekivane.

Posebnu zabrinutost izaziva šut za tri poena. Olimpijakos posle deset odigranih kola ima svega 30,1 odsto uspešnosti iza linije 6,75 metara, što ga svrstava na pretposlednje mesto u Evroligi u toj statističkoj kategoriji.

Melajis smatra da je takav procenat posebno neobjašnjiv imajući u vidu kvalitet šutera koje ekipa poseduje, ali upozorava da će Olimpijakos morati značajno da popravi taj segment ukoliko želi da se bori za titulu.

I pored poraza od Crvene zvezde, grčki novinar nije pozvao na paniku. Podsetio je da Olimpijakos ima skor 7-3 posle veoma zahtevnog rasporeda i smatra da nema razloga za žurbu kada je reč o dovođenju novog beka.

Na kraju se posebno osvrnuo na Tajlera Dorsija, za kojeg smatra da Olimpijakos već ima igrača kakvog trenutno traži na tržištu. Predložio je da trener Jorgos Barcokas, američki bek i ljudi iz kluba otvoreno razgovaraju i pronađu zajedničko rešenje, podsećajući da je slična situacija u junu 2025. godine završena tako što je Dorsi postao MVP finala.

„Olimpijakos je iznad svih“, zaključio je Melajis