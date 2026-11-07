DAN NAKON ŠTO JE ZVEZDA UTIŠALA GRČKU, SPREMA SE NOVA BOMBA: NBA pojačanje oblači crveno-beli dres?
Crvena zvezda je pobedila prvaka Evrope (62:57) i poslala ozbiljnu poruku konkurenciji, a dan nakon velikog trijumfa, u redovima Olimpijakosa razmišljaju o pojačanju koje bi moglo da promeni situaciju u Pireju!
Grčki velikan intenzivno prati tržište u potrazi za novim bekom, a jedno od imena koje se sve češće pominje jeste Kol Entoni, nekadašnji NBA košarkaš Orlando Medžika i Milvoki Baksa.
Povreda Žana Montera napravila je ozbiljan problem Olimpijakosu, zbog čega rukovodstvo kluba razmatra nekoliko opcija. Kako prenosi grčki "Novasports", Pirejci su već proveravali dostupnost igrača iz NBA lige, ali i onih koji trenutno nastupaju van američkog kontinenta.
Posebno se izdvaja Entoni, koji od ovog leta brani boje Melburn junajteda u australijskoj NBL ligi. Amerikanac je u poslednjem meču protiv Brizbejn Buletsa odigrao spektakularno - za samo 21 minut ubacio je 32 poena, uz 13 pogodaka iz 14 pokušaja i šest asistencija.
Njegove brojke na početku sezone dodatno su impresionirale: na 12 utakmica prosečno beleži 24,3 poena, 4,4 skoka, 4,3 asistencije i 1,5 ukradenih lopti.
Olimpijakos tako razmatra mogućnost da dovede nekadašnjeg NBA igrača, a ostaje da se vidi da li će interesovanje prerasti u konkretnu ponudu. Nakon što je Crvena zvezda pokazala snagu protiv evropskog šampiona, u Pireju bi mogli da posegnu za ozbiljnim pojačanjem.
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