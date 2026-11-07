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Crvena zvezda je pobedila prvaka Evrope (62:57) i poslala ozbiljnu poruku konkurenciji, a dan nakon velikog trijumfa, u redovima Olimpijakosa razmišljaju o pojačanju koje bi moglo da promeni situaciju u Pireju!

Grčki velikan intenzivno prati tržište u potrazi za novim bekom, a jedno od imena koje se sve češće pominje jeste Kol Entoni, nekadašnji NBA košarkaš Orlando Medžika i Milvoki Baksa.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Povreda Žana Montera napravila je ozbiljan problem Olimpijakosu, zbog čega rukovodstvo kluba razmatra nekoliko opcija. Kako prenosi grčki "Novasports", Pirejci su već proveravali dostupnost igrača iz NBA lige, ali i onih koji trenutno nastupaju van američkog kontinenta.

Posebno se izdvaja Entoni, koji od ovog leta brani boje Melburn junajteda u australijskoj NBL ligi. Amerikanac je u poslednjem meču protiv Brizbejn Buletsa odigrao spektakularno - za samo 21 minut ubacio je 32 poena, uz 13 pogodaka iz 14 pokušaja i šest asistencija.

Njegove brojke na početku sezone dodatno su impresionirale: na 12 utakmica prosečno beleži 24,3 poena, 4,4 skoka, 4,3 asistencije i 1,5 ukradenih lopti.

Olimpijakos tako razmatra mogućnost da dovede nekadašnjeg NBA igrača, a ostaje da se vidi da li će interesovanje prerasti u konkretnu ponudu. Nakon što je Crvena zvezda pokazala snagu protiv evropskog šampiona, u Pireju bi mogli da posegnu za ozbiljnim pojačanjem.

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