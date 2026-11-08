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Direktor košarkaških operacija Partizana Vladimir Micov detaljno je analizirao aktuelni trenutak crno-belih u podkastu Mozzart Sporta „4x10“. Nekadašnji as, a danas funkcioner beogradskog kluba, govorio je o takmičarskim ciljevima, finansiranju, stanju igračkog kadra, uticaju odlaska Željka Obradovića na pregovaračku moć, kao i o načinu na koji je stavljena tačka na slučaj Džabarija Parkera.

Pritisak borbe za trofeje mora da postoji

Govoreći o ambicijama, Micov naglašava mentalitet koji je gradio tokom čitave karijere - uvek težiti vrhu, bez kalkulacija.

"Ja sam lično uvek ciljao na najviše, bez obzira na to da li je to bilo realno ili nerealno. Ako mi, kao ljudi iz kluba, ne verujemo u najviše ciljeve, kako onda mogu igračima da kažem: 'Ljudi, moramo da osvojimo trofej'?", jasan je Micov.

Funkcioner crno-belih insistira na tome da svaki igrač koji obuče dres Partizana mora da prihvati težinu rezultatskog imperativa:

"Ne mogu da dovedem igrača i da mu kažem: 'Mi se borimo za plej-of, deseto mesto ili da ne ispadnemo iz lige.' Ne. Ja se borim za trofej, za titulu. Pokušavam da to usadim igračima i da osete tu vrstu pritiska, da svakog možemo da pobedimo. I Panatinaikos tamo, i Fenerbahče tamo, i Real tamo. Tako sam razmišljao tokom cele karijere i tako razmišljam i sada."

Vladimir Micov Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Starsport.rs ©

Realnost u Evroligi i domaći prioriteti

Kada su u pitanju konkretna takmičenja, Micov pravi jasnu distinkciju između domaćih i regionalnih obaveza i elite na Starom kontinentu:

"Želimo sve trofeje, naravno: ABA ligu, KLS, Kup. Što se Evrolige tiče, ideja je plej-of, da se ne zavaravamo. Ne možemo odmah da kažemo da hoćemo da osvojimo Evroligu, neko bi rekao: 'Ljudi, vi ste ludi, to je nerealno.' Ali mislim da zaslužujemo plej-of. Ima mnogo ekipa koje ulažu daleko više. Ipak, finansije nisu pravo merilo. Godinama se pokazuje da budžet na papiru ne igra utakmice, nego igrači."

Osvrćući se na dosadašnja izdanja, dodaje:

"Trenutno mislim da je plej-of realan domet ove ekipe. Sezona je duga i povrede mnogo remete planove, ali po načinu na koji igramo i kako funkcionišemo, verujem da možemo do plej-ofa. Voleo bih da ga igramo jer mislim da Partizan to zaslužuje."

Tržište, povrede i potraga za visokim igračem

Tema koja redovno zanima navijače jeste dopuna rostera, a Micov objašnjava složenost situacije kada se ekipa suoči s kadrovskim problemima:

"Uvek smo aktivni na tržištu jer je sezona duga, a povrede su, nažalost, deo sporta. Ne dešavaju se samo nama, i druge ekipe imaju iste probleme. Ali ograničeni ste budžetom, a postoje i pravila o tome koliko igrača u određenom trenutku možete da registrujete. S jedne strane razumem javnost, a s druge mi nije jasno da se, čim se neko povredi, odmah traži novo pojačanje. Ne može ni tako. Šta ćemo kada se jednog dana svi, nadam se, oporave i budemo kompletni? Onda imamo previše igrača. Naravno, jesam za dugu klupu, jer ovakav kalendar zahteva da kombinujete Evroligu i ABA ligu, odmarate pojedince i rotirate sastav. Ali morate da vodite računa o svemu."

Ipak, na pitanje da li je Partizanu u ovom trenutku neophodan igrač i na kojoj poziciji, odgovor je bio nedvosmislen:

"Na današnji dan - da. U ovom trenutku imamo dva povređena centra i četvorku koja se vraća, a sada će već sedma nedelja njegove pauze."

1/10 Vidi galeriju Vladimir Micov Foto: Starsport, ABA Liga/Budućnost Voli

Micov je izneo i detalje o oporavku Dereka Vilisa:

"Dobro. Naš medicinski štab dobro radi svoj posao, ali to je specifična povreda, ligament na stopalu, koji je konstantno pod opterećenjem. Derek Vilis je nosio zaštitnu čizmu, tako da mu je noga praktično bila fiksirana kao u gipsu. Sada sve to treba ponovo pokrenuti i aktivirati, uz nadu da neće biti neželjene reakcije tokom oporavka. Nadam se da će se veoma brzo vratiti."

Odlazak Željka Obradovića i pregovaračka moć kluba

Jedna od tema bila je i pozicija Partizana na evroligaškom tržištu nakon rastanka sa Željkom Obradovićem:

"Rekao sam na početku emisije da je odlaskom Željka klub ostao prilično ranjen, iz raznoraznih razloga. On je bio ovde skoro četiri i po godine. I javnost i ekipa navikli su se na njega, a njegovo ime se, naravno, koristilo i u pregovorima. Kada vas pozove Željko, najtrofejniji trener Evrolige, i kaže da želi da vas trenira, maltene je pola posla već završeno. Posle ostaje razgovor o novcu i finansijama. Njegovim dolaskom napravila se i neverovatna atmosfera među navijačima, Arena je konstantno bila rasprodata, i u ABA ligi i u Evroligi. Sigurno je sve to pomagalo. Odlaskom Željka i pojedinih igrača reputacija kluba je, verovatno, donekle narušena. Klub je bio ranjen, a sada radimo na njegovom ozdravljenju. To je uticalo i na pregovore i na mogućnost da ovog leta dovedemo neka velika imena. Međutim, promenili smo pomalo filozofiju igre i mislim da igramo odličnu košarku, uprkos svim povredama koje su nas zadesile od početka sezone. Sezona je duga, ali mislim da smo trenutno na veoma dobrom nivou i mi u klubu smo zadovoljni. Rekao bih da je jedino poraz od Asvela u Lionu bio kiks. Sve ostalo je, po mom mišljenju, bilo očekivano."

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Finansijski limiti i aukcije za NBA igrače

Micov se dotakao i trke za igračima koji dolaze sa američkog kontinenta i finansijskih okvira u kojima Partizan funkcioniše:

"Ne mislim na to. Govorim o onome što se dešavalo tokom leta, a dešava se i sada, kada čekamo igrače koji eventualno neće ostati u NBA. Pregovaramo i trudimo se da budemo prvi na njihovoj listi ako odluče da dođu u Evropu, da izaberu Partizan. A dogodi se da se nama svidi neki igrač, pa se za njega zainteresuju i Barselona ili Olimpijakos, koji nude nenormalne pare. Mi tu ne možemo da se takmičimo. Na to mislim kada govorim o ograničenjima. Pokušavam da igraču objasnim da će kod nas možda više igrati, kakvi su navijači Partizana, kakva je Srbija, da mu boravak ovde može pomoći da posle jedne sezone ode u još veći klub. Pokušavam da im pokažem da nije sve odmah u novcu, da će novac doći. To su ipak mladi igrači. U Realu ili nekom drugom velikom klubu možda će igrati manje, sa manjom ulogom u rotaciji, dok bi kod nas imali veću ulogu i više minuta. To je možda drugačiji pristup, bar ja tako mislim. U tom smislu smo finansijski limitirani. Ako se više klubova zainteresuje za istog igrača, tržište često funkcioniše kao aukcija. Igrači se nude po Evropi, klubovi se javljaju da im trebaju četvorka, petica ili plejmejker i onda počinje nadmetanje – ko može da ponudi više. Sa nekim klubovima tu jednostavno ne možemo da se takmičimo."

Neizvesnost oko novca iz državnih izvora

Nezaobilazna tema ticala se i finansiranja večitih rivala u kontekstu šire društvene i ekonomske situacije, s obzirom na to da značajan udeo budžeta i Partizana i Crvene zvezde dolazi iz državnih izvora. Na pitanje o potencijalnoj neizvesnosti oko stabilnosti do kraja sezone, Micov otvoreno govori o atmosferi i ključnim poslovnim procesima:

"Hajde ovako. Kao što si rekao, zadužen sam za sportski deo. Naravno, komuniciram sa ljudima iz vrha kluba, ali je to više pitanje za njih. Iz mog ugla, da, sigurno postoji određena bojazan, ali sada jednostavno ne znamo. Nalazimo se u nekom tranzicionom periodu i ne znamo šta da očekujemo. Specifično je to što smo u godini u kojoj i Partizan i Zvezda pregovaraju o dobijanju franšize Evrolige. Koliko se sećam, trebalo je u novembru da se plati 12,5 miliona od ukupno 50 miliona, ali mislim da je to odloženo za februar, ako se dobro sećam. Ne bih voleo da sada neko dođe i kaže: 'Ljudi, ne želimo više da ulažemo u sport, nema više pomoći.' Ne bih voleo ni da zamislim takav scenario", otkriva funkcioner crno-belih.

Micov je potom dodatno podvukao odnos sporta i politike, kao i činjenicu da je pomoć države i dalje prisutna:

"To nije pitanje za mene, ali ta vrsta bojazni postoji jer ne znamo šta nas čeka. Ipak, sport je najbolji ambasador i mislim da politika ne bi trebalo da se meša. Da, mi jesmo državni klubovi, i Partizan i Zvezda. Dobijali smo pomoć države i, na sreću, i dalje je dobijamo. U kojoj meri i kolikom iznosu - to nije pitanje za mene i ne mešam se u taj deo."

Epilog sage s Džabarijem Parkerom

Na kraju, direktor košarkaških operacija objasnio je kako je rešen status Džabarija Parkera i zbog čega nekadašnji NBA as nije bio opcija za tim:

"Nije. Mogu pouzdano da govorim samo o periodu otkako sam ja došao u klub. Nasledio sam tu situaciju, a kada sam stigao rečeno mi je da Parker nije planiran za ovu sezonu. I to je bilo to."

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

O samom toku pregovora i konačnom raskidu saradnje, Micov ističe profesionalizam s obe strane:

"Sve je prošlo odlično, iskreno, bez problema. Jeste trajalo, to je sigurno. Bio je to, uslovno rečeno, problem koji sam nasledio i kojim sam počeo da se bavim praktično svakog dana. Potrajalo je, ali smo na kraju bez većih problema došli do sporazumnog raskida. Dobro je i za klub i za njega. On je slobodan da traži novu sredinu, ako želi. Klub je uspeo nešto da uštedi, što je takođe bio jedan od prioriteta. To je suština."

Ponašanje američkog košarkaša tokom celog procesa bilo je besprekorno:

"Super. Sve je prošlo bez ikakvih problema. Razgovaralo se i radilo na pronalaženju rešenja. On i njegovi agenti žele najbolje za njega, što je razumljivo, a mi sa svoje strane želimo ono što je najbolje za klub. Zato se to i zove sporazumni raskid. Obe strane su sele za sto. Jeste trajalo, ali smo na kraju uspeli da se dogovorimo, svi su malo spustili loptu i izašli smo iz toga dobro. Jeste. Videćemo sada da li će nastaviti da igra", zaključio je Micov.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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