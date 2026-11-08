Slušaj vest

Italijanski stručnjak Luka Banki ponovo je postao trener košarkaša milanske Olimpije za koju igra naš Marko Gudurić, saopštio je italijanski klub.

Kako je saopšteno, Banki (61) je na klupi nasledio Đuzepea Poetu koji je smenjen posle očajnog starta kluba u Evroligi.

Luka Banki Foto: Edijs Palens / Xinhua News / Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, @starsport

Banki je već sedeo na klupi kluba iz Milana, od 2013. do 2015. Kako je saopšteno, Banki će ostati i dalje selektor Italije i uporedo će raditi oba posla.

Ne propustiteEvroligaARMANI VEĆ NAŠAO NOVOG TRENERA: Dobro poznato lice na klupi italijanskog velikana
serbialatvia88641.jpg
KošarkaKAKVI OPTIMISTI! ITALIJANI PRED KLJUČNI MEČ PRIČALI O JOKIĆU! Do detalja otkrili plan kako da sačuvaju najboljeg košarkaša na svetu
Nikola Jokić
KošarkaITALIJANI STRAHUJU PRED DOLAZAK SRBIJE! Luka Banki zabrinut zbog Jokića!
Nikola Jokić na meču Srbija - Island
KošarkaOZBILJAN UDARAC ZA ITALIJANE PRED MEČ SA SRBIJOM! Luka Banki saznao užasnu vest, plejmejker koji je ovog leta bio sa reprezentacijom NE MOŽE DA IGRA!
serbialatvia88641.jpg

 BONUS VIDEO:

01:27
Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir