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Italijanski stručnjak Luka Banki ponovo je postao trener košarkaša milanske Olimpije za koju igra naš Marko Gudurić, saopštio je italijanski klub.

Kako je saopšteno, Banki (61) je na klupi nasledio Đuzepea Poetu koji je smenjen posle očajnog starta kluba u Evroligi.

1/3 Vidi galeriju Luka Banki Foto: Edijs Palens / Xinhua News / Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, @starsport

Banki je već sedeo na klupi kluba iz Milana, od 2013. do 2015. Kako je saopšteno, Banki će ostati i dalje selektor Italije i uporedo će raditi oba posla.

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