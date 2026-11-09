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Crveno-beli su u 10. kolu Evrolige kao gosti u Pireju pobedili Olimpijakos i tako dospeli na deobu drugog mesta na tabeli.

Milutin Aleksić je podsetio na uspeh Crvene zvezde protiv grčkog tima u poslednjem periodu i trijumf nije okarakterisao kao veliko iznenađenje.

"Zvezda tradicionalno dobro igra protiv Olimpijakosa, nije čudno da tamo iznenadi. Čini mi se da je defanzivno Olimpijakos uradio sve što je zamislio, sveo ih je na 60 poena, bilo je tu lošeg protoka lopte, pre svega Džons. Mučio se da sastavi dva pasa. Oni su uradili sve u smislu defanzive, ali nisu bili spremni na Zvezdinu defanzivu i da će oni fanatično ući u meč. Evroliga je imala savršen slogan - 40 minuta pauze u prijateljstvu. Bez obzira na bratski odnos, oba tima su želela pobedu. Svi dueli su bili na ivici faula i Zvezda je bila pribranija videvši da Furnije koji se vraća iz povrede maši i otvorene šuteve. Zvezda je to znala da iskoristi. Malo da je bila strpljivija u napadu, možda je mogla veću zalihu da napravi. Svesti Olimpijakos na 22 poluvreme na njihovom terernu je neverovatno", rekao je Aleksić u najnovijoj epizodi emisije "SportUNA", na TV "UNA".

Koloko promenio ekipu

Prijatno ga je iznenadila igra Kristijana Kolokoa, najnovijeg pojačanja crveno-belih.

"Koloko je promenio fizionomiju ekipe. Promenio je energiju protivnika. Samo nije blaga, ozbiljna barijera, ima sjajan osećaj za rampu, igra sjajno pik-en-rol, dobar je u lateralnim kretanja. Može samo da gleda da ne pravi naivne faulove i izvede sebe iz igre. Radiće na tome stručni štab. Zvezda sa njim i bez njega je drugačija ekipa. Imao je dve utakmice gde je dominirao, a ovde se vidi njegov učinak, ne po brojkama, ali na terenu inače".

1/5 Vidi galeriju Kristijan Koloko u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Smatra bivši košarkaš da trener ekipe sa Malog Kalemegdana Ibon Navaro sada nema problem sa startnom petorkom.

"Petorka, više nema eksperimenata. Navaro je shvatio da mora da krene sa najboljom petorkom, da ne sme Olimpijakos da napravi početnu zalihu, posebno na gostujućem terenu. Vidi se petorka već koja kreće. U celoj priči, najveći uspeh Navara je što je ubedio sve igrače da jedino odbranom mogu da ostanu na terenu. To se videlo sada, videlo se pritisak da postoji, zagrađivanje, igra leđima. Onda dolaze lagani šutevi, posebno za Kartera. U napadački kvalitet njegov niko ne sumnja. Treba da se zadrži na terenu drugim kvalitetima. Imamo spektar talentovanih napadača koji se bore za veće minute. Ume tu da dođe i do pucanja. Imamo Monekea koji je sjajan u odbrani, a napadački - ispadale mu lopte, promašuje koš. Za sada trpi i ne znamo da li će igrači ostati u tom zadovoljstvu. To je uloga celog stručnog štaba i sportskog dela uprave, da se ubedi da se ne ide ka individualizmu", zaključio je Milutin Aleksić.

Kurir sport/SportUNA

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