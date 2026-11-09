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Nasušna potreba Partizana za angažovanjem centra mogla bi uskoro da bude okončana.

Crno-beli su ponovo pokazali interesovanje ka Krisu Silvi, košarkašu Fenerbahčea, prenosi portal "Basketball Sphere".

1/9 Vidi galeriju Partizan - Studentski Centar Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Kris Silva je i ranije bio interesantan crno-belima, ali do dogovora nije došlo.

Silva je u redove ekipe Šarunasa Jasikevičijusa stigao kao veliko pojačanje posle sjajnih partija u atinskom AEK-u. Tada je beležio 16,2 poena, 7,4 skokova i 1,6 asistencija u grčkom šampionatu i u FIBA Ligi šampiona je imao 14,8 poena i osam skokova, uz fantastičnih 80 odsto uspešnosti u šutu iz igre.

Međutim, nije se nametnuo u žestokoj konkurenciji. U turskom prvenstvu igrao je na osam mečeva, imao je dobru statistiku za oko 15-ak minuta u igri - 10,5 poena i 3,9 skokova, ali je zato u Evroligi bio epizodista. Ulazio je kao treći centar i striktno za odbranu, pa statistika od 4,4 poena i 1,7 skokova ne govori baš mnogo.

Dodatni znak da bi trebao da promeni sredinu bio je i dolazak Dvajta Pauela.

Ostaje da se vidi da li će Partizan uspešno završiti ovu misiju.