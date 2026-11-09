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Franšize koje će pridružiti aktuelnim akcionarima Evrolige su odabrane. U pitanju je pet klubova, a među njima se ne nalaze srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan.

Ovu vest prenosi italijanska "Gazeta delo sport".

1/7 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Iako ovo nije zvanična informacija, pošto će Upravni odbor Evrolige odluku doneti krajem novembra, Italijani pišu da je sve već poznato.

Prema pisanju Gazete u proširenoj Evroligi, koja počinje u sezoni 2027/28, među 24 kluba biće dosadašnjih 12 akcionara (sem CSKA, koji je trenutno suspendovan), dok će kao nove franšize igrati Valensija, Pariz, Dubai, Maksima Roma, Hapoel Tel Aviv i PAOK.

Pored ovih 18 klubova, dva mesta će biti rezervisana za timove iz Evrokupa, a četiri mesta će dobiti ekipe sa vajld-kard licencama. U pitanju su trogodišnje licence, a njih će dobiti Partizan, Crvena zvezda, Virtus i Napoli.

Ova četiri tima će imati prioritet za dodelu dve franšize prilikom druge faze proširenja Evrolige na 28 timova, počev od 2030. godine.

Nove franšize će steći isti status kao i akcionari plaćanjem ulaznica koje koštaju između 50 i 90 miliona evra.