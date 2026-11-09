CRVENA ZVEZDA I PARTIZAN OSTALI BEZ STATUSA FRANŠIZE! Italijani tvrde: Večiti rivali dobijaju utešnu ponudu od Evrolige
Franšize koje će pridružiti aktuelnim akcionarima Evrolige su odabrane. U pitanju je pet klubova, a među njima se ne nalaze srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan.
Ovu vest prenosi italijanska "Gazeta delo sport".
Iako ovo nije zvanična informacija, pošto će Upravni odbor Evrolige odluku doneti krajem novembra, Italijani pišu da je sve već poznato.
Prema pisanju Gazete u proširenoj Evroligi, koja počinje u sezoni 2027/28, među 24 kluba biće dosadašnjih 12 akcionara (sem CSKA, koji je trenutno suspendovan), dok će kao nove franšize igrati Valensija, Pariz, Dubai, Maksima Roma, Hapoel Tel Aviv i PAOK.
Pored ovih 18 klubova, dva mesta će biti rezervisana za timove iz Evrokupa, a četiri mesta će dobiti ekipe sa vajld-kard licencama. U pitanju su trogodišnje licence, a njih će dobiti Partizan, Crvena zvezda, Virtus i Napoli.
Ova četiri tima će imati prioritet za dodelu dve franšize prilikom druge faze proširenja Evrolige na 28 timova, počev od 2030. godine.
Nove franšize će steći isti status kao i akcionari plaćanjem ulaznica koje koštaju između 50 i 90 miliona evra.