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Košarkaš Barselone Kevin Panter odsustvovaće šest nedelja van terena zbog povrede levog skočnog zgloba, saopštio je večeras španski klub.

Kevin Panter Foto: Starsport, Starsport©, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Panter je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 15,9 poena, 2,4 asistencije i dva skoka po meču.

Barselona je u saopštenju navela da će Tosan Evbuomvan morati da odsustvuje oko tri nedelje zbog povrede trbušnih mišića. Evbuomvan ima prosek od pet poena, 4,3 skoka i jedne asistencije po utakmici u Evroligi.

Barselona se trenutno nalazi na sedmom mestu na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i tri poraza.

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Čima Moneke hramlje Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić