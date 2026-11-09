Košarkaš Barselone Kevin Panter odsustvuje šest nedelja zbog povrede
Evroliga
TEŽAK UDARAC ZA BARSELONU: Kevin Panter će zbog povrede biti dugo odsutan
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Košarkaš Barselone Kevin Panter odsustvovaće šest nedelja van terena zbog povrede levog skočnog zgloba, saopštio je večeras španski klub.
Kevin Panter Foto: Starsport, Starsport©, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Panter je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 15,9 poena, 2,4 asistencije i dva skoka po meču.
Barselona je u saopštenju navela da će Tosan Evbuomvan morati da odsustvuje oko tri nedelje zbog povrede trbušnih mišića. Evbuomvan ima prosek od pet poena, 4,3 skoka i jedne asistencije po utakmici u Evroligi.
Barselona se trenutno nalazi na sedmom mestu na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i tri poraza.
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