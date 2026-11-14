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Zamenik komesara NBA Mark Tejtum izneo je niz zamerki na račun Evrolige.

Tejtum je jedan od onih koji radi na pokretanju NBA Evropa.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zamenik komesara je ponovio priču o neisplativosti sadašnjeg formata Evrolige.

"Postojeći timovi u ovom ekosistemu umorni su od investiranja desetine miliona dolara godišnje bez zarade i rasta vrednosti franšiza. Oni traže novog ekonomskog partnera".

NBA će u saradnji sa FIBA insistirati na piramidi klupskog takmičenja u Evropi, po ugledu na fudbal.

"Imate Evroligu, koja je zatvorena. A imate i Ligu šampiona, imate Evrokup i domaće lige. I nijedno od tih takmičenja nije povezano sa drugim. U globalnom fudbalu imate domaće lige, ali pobednici i oni koji ostvare plasman igraju u Evropi, pa i u Ligi šampiona. Trudimo se da uspostavimo taj model. Uspostavićemo lige, Ligu šampiona koja će biti drugi stepen evropske košarke. Imaćemo 12 stalnih franšiza, na najvećim tržištima. I četiri mesta koja će se popunjavati kroz kvalifikacije, kroz koje će svaki profesionalni klub moći da prođe."

Mark Tejtum je na kraju izneo kritike na račun... pa, pogodite koga.

"Na nekim utakmicama ne osećate se dovoljno prijatno da dovedete porodice. Želimo da prenesemo iskustvo iz NBA, ali i da se ne odreknemo istinske sportske kulture i strasti koje ovdašnji klubovi imaju."

Iako nije imenovao, više je nego očigledno da Tejtum pre svega aludira na Beograd i na utamice u kojima su domaćini Crvena zvezda i Partizan.

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