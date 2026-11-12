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Košarkaši Crvene zvezde gostovaće od 21 čas ekipi Reala u 11. kolu Evrolige.

"Crveno-beli" se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i tri poraza, dok je Real na osmoj poziciji sa skorom 6/4.

KK Crvena zvezda - Slovan Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Košarkaši Zvezde su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležili tri pobede na gostujućim terenima.

Utakmicu iz Madrida možete da gledate na kanalu TV Arena Premium 1.

Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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Kristijan Koloko, Crvena zvezda Izvor: Kurir