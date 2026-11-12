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Domaćin je u prestonici Francuske napravio veliko iznenađenje, a ovakav ishod utakmice je povoljan za Crvenu zvezdu s obzirom na to kakav je učinak srpskog i turskog predstavnika.

Pariz je ostvario pobedu u utakmici 11. kola koja je završena rezultatom 111:109 nakon produžetka.

Ovaj meč je ispratila neviđena drama, loš početak Fenerbahčea koji je uspeo da završi prvo poluvreme sa sedam poena zaostatka, iako je tokom druge četvrtine imao i -15.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Pariz - Fenerbahče Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Ekipa iz Istanbula je igrala promenjivo i u trećoj deonici, pa je domaćin išao ponovo do dvocifrene prednosti, ali taj period igre je završen potpunim egalom - 72:72.

U poslednjoj četvrtini viđena je prava drama i luda završnica. Pariz je imao dva poena prednosti na 18 sekundi do kraja, a onda je Vejd Boldvin presekao dodavanje iz auta i pogodio za izjednačenje. U poslednjem napadu Pariz je promašio tri šuta za pobedu.

Usledio je produžetak, a u dodatnih pet minuta situacija je bila slična.

Fenerbahče je imao pet poena prednosti, a tri vezane trojke Pariza (dve Erere i jedna Nilikine) donele su preokret Parizu.

Horton Taker je potom sa linije slobodnih bacanja izjednačio rezultat na 106:106, a onda je Nilikina pogodio novu trojku. Ševon Šilds je uzvratio i pogodio sa distance za 109:109.

Parizu je, posle tajm-auta, ostalo 6,2 sekunde za napad. Loptu je primio Nadir Hifi, koji je odigrao sam do kraja i poentirao za pobedu.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa neverovatne utakmice Pariz - Fenerbahče:

Nakon ove utakmice Pariz ima pet pobeda i šest poraza, dok je Fenerbahče zabeležio četvrtu izgubljenu utakmicu i ostao na sedam pobeda, koliko ima i Crvena zvezda koja će svoju utakmicu 11. kola igrati u Madridu protiv Reala.

Frenk Nilikina je bio najbolji u Parizu sa 22 poena, uz četiri pogođene trojke, tri asistencije i dva skoka, Voren je dodao 19, Roden 13, a Erera 12 poena. Dvocifreni poenterski učinak su imali još četiri igrača, dakle, ukupno osam u domaćem sastavu.

Kod gostiju se istakao Tajlen Horton Taker sa 32 poena, 10 skokova i dve asistencije.

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