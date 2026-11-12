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Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je glavni razlog večerašnje pobede nad Baskonijom u Evroligi bila dobra igra u odbrani njegove ekipe.

"Srećan sam zbog pobede. Počeli smo utakmicu jako dobro, sa dobrom energijom, i kontrolisali ritam. Nakon toga smo loše čuvali njihove igrače, pogotovo u tranziciji, i nismo imali dobre procente šuta za tri poena. Ipak, svi znaju da je ključ naših pobeda naša odbrana i popravili smo je mnogo u poslednjoj deonici", naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

"Važno je da se takmičimo dobro na obe strane terena, pogotovo u odbrani. U poslednjoj deonici smo bili jako dobri u odbrani, a i dve trojke (Alesandra) Pajole su takođe bile veoma važne. Najvažnija je bila naša odbrana u poslednjoj deonici. Moramo da se takmičimo svih 40 minuta. Znali smo da je Baskonija i u prethodnim utakmicama imale probleme u poslednjoj četvrtini", rekao je Penjaroja.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Marko Djokovic

Partizan se nalazi na 11. poziciji na tabeli sa šest pobeda i pet poraza, dok Baskonija, koja je večeras pretrpela svoj osmi uzastopni poraz u Evroligi, zauzima poslednje, 20. mesto sa skorom 1/10.

"U ovoj Evroligi ne postoje lake utakmice. Baskonija je pokazala da je dobar tim i ubeđen sam da će u narednim nedeljama pobediti u mnogo više utakmica. Mnogo su talentovaniji tim u odnosu na to što pokazuju", kazao je Penjaroja.

Penjaroja je naveo da smatra da se Nikola Tanasković, koji je postigao 14 poena u večerašnjem meču, već dokazao kao kvalitetan evroligaški igrač, i dodao da je kapiten Vanja Marinković veoma važan za njegovu ekipu.

"Vanja je jako koristan za tim. Iskusan je igrač. Igra više nego što bih ja lično voleo nakon oporavka od onakve povrede, ali takvo je stanje u timu. Dobro se oporavio i sve ide ka dobrom", rekao je Penjaroja.

Trener Partizana izjavio je i da je razlog za malu minutažu Itana Tompsona u večerašnjoj utakmici povreda koju je američki bek zadobio u prvoj četvrtini.

"Zabrinut sam zbog Itana. Ima bol oko noge. Nije mogao da igra više. Znaćemo sutra šta mu je tačno", kazao je Penjaroja.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pred potpisom za Partizan nalazi se dosadašnji centar Fenerbahčea Kris Silva, koji će u četvrtak u Beogradu obaviti lekarske preglede.

"Silva je dobar atleta i igrač koji može da se takmiči na najvišem nivou", rekao je Penjaroja.

Penjaroja je naveo i da je važno na pravi način raspodeliti minutažu, kao i da je za uspeh njegove ekipe potrebno da apsolutno svi igrači daju doprinos.

"Svi su nam potrebni. To je bitno da bismo se takmičili i u Evroligi, i u ABA ligi. Svi će tokom sezone imati priliku da pokažu svoj talenat. Sad ćemo imati kompletnu ekipu. Srećan sam što svi žele da se takmiče i da pomognu timu da pobedi", kazao je trener crno-belih.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Valensiju.

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