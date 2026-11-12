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Crno-beli su kažnjeni zbog dešavanja na utakmici 10. kola protiv Makabija.

Partizan je kao domaćin pobedio izraelski tim, a rezultat na kraju utakmice je bio 88:67.

Međutim, neprimereno ponašanje navijača je kao posledicu dobilo kaznu.. 

Partizan je kažnjen sa 8.000 evra zbog paljenja baklji njegovih navijača tokom utakmice protiv Makabija iz Tel Aviva, u skladu sa članom 29.2.d Disciplinskog pravilnika Evrolige”, navodeno je na sajtu Evrolige.

Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podsetimo, Partizan je prethodno već kažnjen ove sezone i to zbog brojnih prekršaja koji su se dogodili na večitom derbiju.

Nije samo Partizan kažnjen

"Bešiktaš je kažnjen sa 7.000 evra zbog ulaska jednog navijača na teren, što je izazvalo nepredviđeni prekid utakmice protiv Olimpijakosa, u skladu sa članom 29.2.h Disciplinskog pravilnika Evrolige".

Takođe, kazna je stigla i za abaligaša koji se takmiči u Evrokupu.

Cedevita Olimpija je kažnjena sa 8.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren tokom utakmice protiv Tortone, u skladu sa članom 29.2.g Disciplinskog pravilnika Evrolige”.

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Bonus video:

00:13
Pobeda Partizana nad Makabijem Izvor: MONDO