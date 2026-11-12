Slušaj vest

Crno-beli su od španskog tima bili bolji u utakmici 11. kola Evrolige koja je završena rezultatom 80:66.

Tanasković je meč završio sa 14 poena, četiri skoka i jednom ukradenom loptom. Baskonija je u poslednjoj deonici postigla samo šest poena i to je krilni centar izdvojio kao najvažnije.

"Uz sve probleme koje smo imali zdravstvene, uspeli smo na kraju da odbranimo domaći teren. Ključna je bila četvrta četvrtina, čini mi se samo šest poena. Lakše je kad je Džekiri tu", počeo je Tanasković.

Tonje Džekiri je postigao 17 poena, uz dva promašaja iz igre, šest skokova, dve asistencije, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu.

"Svaka mu čast. Iza njega je prva utakmica posle povrede, stvarno fenomenalna partija. Očekivali smo to od njega. Uvek je dobrodošao, svaka pomoć nam mnogo znači".

Cilj - pobeda u što više utakmica

Istakao je Nikola Tanasković da očekuje i zna da može da pruža još bolje partije.

"Nadam se da mogu još. Iskreno, šut za tri poena i takve neke stvari... Pokušavam da se prilagodim ulozi, dajem sve od sebe i to je to. Nadam se da će biti još bolje. Lakše je, mnogo je lakše posle ove pobede".

1/5 Vidi galeriju Nikola Tanasković u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Vatroslav Hladny ©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

Partizan je trenutno na sredini tabele sa šest pobeda i pet poraza.

"Mislim da razmišljamo od utakmice do utakmice. Iskreno, imamo sve te probleme koje imamo, tako da idemo korak po korak. Naravno da se trudimo da dobijemo što više utakmica i da ostvarimo što bolji učinak, koliko god je moguće".

Bonus video: