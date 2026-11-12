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Upitan je Džons šta misli o tome što ne dobija veliki broj slobodnih bacanja iako često koristi prodore i trpi razne kontakte.

Protiv Baskonije je izveo četiri slobodna bacanja, a u proseku po utakmici ima 3,8 šuteva takvih šuteva i po tome je na 17 mestu ove sezone.

"Ne znam, čoveče. Razumem da su sudije ljudi i da se trude, ali teško je. Razgovarao sam sa svojim agentom i istraživao statistiku mnogih igrača u ligi. Gledao sam koliko slobodnih bacanja oni izvode, a koliko ja. Mislim da sam jedan od igrača koji najčešće napadaju koš prodorima, a neki od tih momaka imaju 20, 30 ili čak više pokušaja sa linije slobodnih bacanja od mene", rekao je Karlik Džons nakon trijumfa protiv španskog tima i dodao:

"Ne znam zašto je tako. Neću promeniti svoju igru. Nastaviću da budem agresivan, nastaviću da vršim pritisak na odbranu i napadam obruč. Nadam se da ću vremenom dobiti i te sudijske odluke koje dobijaju veterani, odnosno igrači koji imaju određeno poštovanje. Ali mogu samo da radim svoj posao. Nadam se da će se situacija promeniti".

Poručio je plejmejker crno-belih da redovno ima razgovore sa sudijama tokom mečeva.

"Nastaviću da pričam sa sudijama, da im stalno ukazujem na to da me protivnički igrači udaraju i povlače. Neverovatno je to što, kada ja uradim isto protivničkom igraču, gotovo uvek bude dosuđen faul. Pokušavam da se izborim sa tim i to je sve što mogu da uradim.

Ponekad mi kažu da nisu videli kontakt zbog ugla iz kojeg su posmatrali situaciju. Mogu ja da se ne slažem sa tim, ali nekada vide, a nekada ne vide. Nekada dosude faul, nekada ne. To je sve što mogu da kažem o tome".

O Krisu Silvi

Najnovije pojačanje Partizana je Kris Silva, centar koji je stigao iz Fenerbahčea.

"Mislim da će nam mnogo pomoći na poziciji centra, pre svega u skoku. Opasan je kada se otvara za alej-up dodavanja, a tu je i njegova energija. Uvek nam dobro dođe još jedan visoki igrač koji igra sa toliko energije i intenziteta. Drago mi je što ćemo ga imati i radujem se tome da vidim šta možemo zajedno da ostvarimo", rekao je Džons.

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"Mnogo nam je nedostajao. Ranije sam stalno vikao na njega da se otvara ka košu posle bloka, a sada mu više ni ne govorim to. Samo mu kažem da ode na svoju poziciju za šut. Veoma je efikasan i njegovo prisustvo je uvek veliki plus za nas. Meni takođe olakšava igru. Znam da će pronaći prostor posle bloka i pogoditi šuteve koje pogađa otkako je došao ovde. Mnogo mi je drago što se vratio. Odigrao je fantastičnu utakmicu", rekao je Karlik Džons.

Pohvale za Tanaskovića

Zadovoljan je plejmejker Partizana i igrom Nikole Tanaskovića.

"Oduvek mi se dopadala njegova igra. Smatram ga igračem koji povezuje ekipu. Tani radi sve te male stvari koje su veoma važne. Fizički je snažan, dobro gradi poziciju, skače i igra čvrsto. Mislim da je pomalo nizak za centra, ali se takmiči i otežava posao protivničkim peticama. Za nas je sjajan. Istupio je kada su naši centri bili odsutni i radi zaista odličan posao".

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