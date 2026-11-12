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Crveno-beli će u okviru 11. kola Evrolige biti gost Realu u Madridu, a utakmica će početi u 21 časova.

Na dan meča se pojavila sjajna vest.

Došlo je do velikog obrta situacije u kojoj se nalazio Kristijan Koloko i ovaj košarkaš će ipak moći da igra protiv "kraljevskog kluba".

Centar ekipe sa Malog Kalemegdana će ipak moći da igra protiv Reala i najverovatnije će predstavljati važan faktor tima Ibona Navara.

"Predsednik kluba Željko Drčelić i prvotimac Kristijan Koloko spremni za put u Madrid. Ovom prilikom želimo da iskažemo i veliku zahvalnost Ambasadi Španije u Beogradu za veliki napor koji su učinili zajedno sa administracijom kluba kako bi Kristijan igrao večeras u Madridu!", poručili su iz Crvene zvezde.

Problem sa pasošem

Sve do četvrtka ujutru Kristijan Koloko je imao problem sa pasošem, odnosno vizom koja mu je odobrila put u Španiju.

Naime, Crvena zvezda se ozbiljno namuči da reši sve što je bilo potrebno, a u tome nije pomogla činjenica da je u sredu, dan pre utakmice, u Srbiji bio neradan dan usled državnog praznika.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Koloko u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zato se za sve čekao četvrtak, a ovaj dan je doneo lepu vest.

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