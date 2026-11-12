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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Real Madridu rezultatom 105:84 u utakmici 11. kola Evrolige.

Timoti Luvavu ubacio je 22, a Gabrijele Procida 19 poena za Real.

Kod Zvezde Tajson Karter postigao je 18, Džordan Nvora 12, a Patrik Boldvin 11 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

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