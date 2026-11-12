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Košarkaši Partizana upisali su veoma važnu, šestu pobedu u Evroligi, pošto su savladali Baskoniju (80:66), ali je trijumf crno-belih ponovo ostao u senci povrede jednog od igrača

Ovoga puta problem je zadesio Itana Tompsona, koji je zbog nezgodnog pada na kuk odigrao svega sedam minuta.

1/5 Vidi galeriju Itan Tompson u dresu Partizana Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Vatroslav Hladny©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Prema informacijama "Mozzart Sporta", dan nakon utakmice utvrđeno je da nema preloma, već da je američki bek doživeo jaču kontuziju kuka i leđa. Tompson je već započeo terapije, dok će dodatna snimanja i magnetna rezonanca pokazati koliko bi mogao da odsustvuje.

Gotovo je izvesno da će propustiti naredni meč ABA lige protiv Zadra u Hrvatskoj, koji je na programu u subotu.

Podsetimo, protiv Baskonije su se u sastav vratili Tonje Džekiri i Luka Vildoza, dok se naredne nedelje očekuje i povratak Dereka Vilisa. Partizan i dalje čeka informacije o stanju Kevarijusa Hejsa, kao i debi Krisa Silve.

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