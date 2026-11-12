POBEDA SA GORČINOM! Novi maler: Partizan ostao bez važnog igrača, čekaju se konačni pregledi!
Košarkaši Partizana upisali su veoma važnu, šestu pobedu u Evroligi, pošto su savladali Baskoniju (80:66), ali je trijumf crno-belih ponovo ostao u senci povrede jednog od igrača
Ovoga puta problem je zadesio Itana Tompsona, koji je zbog nezgodnog pada na kuk odigrao svega sedam minuta.
Prema informacijama "Mozzart Sporta", dan nakon utakmice utvrđeno je da nema preloma, već da je američki bek doživeo jaču kontuziju kuka i leđa. Tompson je već započeo terapije, dok će dodatna snimanja i magnetna rezonanca pokazati koliko bi mogao da odsustvuje.
Gotovo je izvesno da će propustiti naredni meč ABA lige protiv Zadra u Hrvatskoj, koji je na programu u subotu.
Podsetimo, protiv Baskonije su se u sastav vratili Tonje Džekiri i Luka Vildoza, dok se naredne nedelje očekuje i povratak Dereka Vilisa. Partizan i dalje čeka informacije o stanju Kevarijusa Hejsa, kao i debi Krisa Silve.
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