ZVEZDA POTPUNO RAZBIJENA U MADRIDU: "Kraljevi" pokazali silu, Real stotkom nokautirao nemoćne crveno-bele!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Realu u Madridu rezultatom 105:84 u utakmici 11. kola Evrolige.
Obe ekipe sada imaju identičan skor 7 pobeda i četiri poraza.
Iduće nedelje u duplom kolu crveno-bele očekuju još dva vezana gostovanja Milanu (utorak) i Barseloni (petak).
Real gostuje Bešiktašu i Olimpijakosu u Atini.
Od starta meča gledali smo jednosmernu ulicu. Real je ušao izuzetno motivisan u meč i zaigrao mnogo čvršće od starta.
Madriđane je služio šut za tri i potpuno su nadskakali crveno-bele. Zvezda je imala samo jedan skok u prvoj četvrtini koja je završena rezultatom 38:20 za domaćina.
Početkom druge deonice Real sa dve nove trojke dolazi na +24, 44:20 i činilo se da je priča već završena.
Ali onda se Zvezda probudila i sjajnom serijom 13:0 prepolovila prednost domaćina.
Razigrao se Tajson Karter, a crveno-beli su u jednom momentu prišli na svega -7, 46:39.
Međutim ponovo je proradio šut Reala i "kraljevi" su brzo povratili ubedljivu prednost, pa serijom u finišu poluvremena došli do +15, 56:41.
Pitanje pobednika defitinivno je prelomljeno u trećoj deonici. Real je nastavio da pogađa sa linije za tri poena i brzo otišao na preko 20 poena prednosti. Tu se Zvezda potpuno predala i na kraju treće deonice bilo je 82:59.
Poslednja četvrtina bila je puko otaljavanje posla sa obe strane i egzibicija Madriđana za svoje navijače.
Kod Reala najbolji su bili Luvavu sa 20 i Proćida sa 19 poena. Pratio ih je Smit sa 13.
Kod Zvezde bolji od ostalih Karter sa 18, Nvora je upisao 10 poena.
Obe ekipe bile su fantastične u šutu za tri, Real je pogodio 17, a Zvezda 14 trojki.
Zvezda je tako prekinula seriju od tri uzastopne pobede u Evroligi i doživela drugi poraz u poslednjih devet kola.
35. minut - 98:67
Potpuna egzibicija Reala, domaćin pogađa iz svih pozicija. Crveno-belima preti prava katastrofa.
32. minut - 87:61
Nova trojka fantastičnog Luvavua.
Navaro pokušava tajm -autom da razmrda svoje igrače.
30. minut - 82:59
Smit vezuje četiri poena. Najpre pogađa iz teške pozicije, a potom i sa linije penala za kraj treće deonice.
26. minut - 70:50
I jedni i drugi raspoloženi u šutu za tri.
Deset ima domaćin, crveno-beli devet za sada.
Nvora odgovara na novo trojku Reala
Foto galerija iz Madrida
Prvo poluvreme - 56:41
Osma trojka Reala, Smit ovaj put, Real ponovo ima veliku prednost.
Sada Navaro traži minut odmora.
19. minut - 51:41
Koloko se sjajno snalazi pod obručem.
Pradilja trojkom vraća dvocifrenu prednost Realu.
17. minut - 46:37
Zvezda je pojačala odbranu, Karter još jednom pogađa, njegov 13 poen.
Martinez ponovo traži tajm aut.
16. minut - 46:33
Razigrao se Tajson Karter. Serija Zvezde 13:0.
Luvavu sa penala prekida seriju crveno-belih.
15. minut - 44:30
Karter nastavlja seriju Zvezde.
Pedro Martinez traži tajm-aut.
Nije pomoglo Karter pogađa iz kontre.
14. minut - 44:26
Boldvin prekida trojkom novu seriju Reala.
Potom i Dobrić, mini serija Zvezde.
Prva četvrtina - 38:20
Lepa akcija Zvezda i poeni Vajler Beba.
Crveno-beli katastrofalni u skoku, samo jedan u prvih deset minuta.
Luvavu uz faul stavlja tačku na prvu četvrtinu.
7. minut - 25:17
Zvezda nema rešenje u odbrani, već 25 primljenih poena.
Davidovac postiže novu trojku za crveno-bele.
6. minut - 23:14
Neverovatan pogodak Serhia Ljulja u njemu svojsstvenom stilu.
Odželej uzvraća trojkom.
5. minut - 19:11
Real vrlo raspoložen, crveno-beli nemoćni. Madriđani odlični u šutu i ofanzivnom skoku.
Proćida je već postigao 10 poena.
Karter nakon tajm-auta prekida seriju Reala.
3. minut - 8:7
Moneke pogađa za tri.
Proćida fauliran na šutu za tri. Precizan sva tro puta
Potom Džons sa distance.
Tabela Evrolige
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