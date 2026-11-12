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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Realu u Madridu rezultatom 105:84 u utakmici 11. kola Evrolige.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Obe ekipe sada imaju identičan skor 7 pobeda i četiri poraza.

Iduće nedelje u duplom kolu crveno-bele očekuju još dva vezana gostovanja Milanu (utorak) i Barseloni (petak).

Real gostuje Bešiktašu i Olimpijakosu u Atini.

Od starta meča gledali smo jednosmernu ulicu. Real je ušao izuzetno motivisan u meč i zaigrao mnogo čvršće od starta.

Madriđane je služio šut za tri i potpuno su nadskakali crveno-bele. Zvezda je imala samo jedan skok u prvoj četvrtini koja je završena rezultatom 38:20 za domaćina.

Početkom druge deonice Real sa dve nove trojke dolazi na +24, 44:20 i činilo se da je priča već završena.

Ali onda se Zvezda probudila i sjajnom serijom 13:0 prepolovila prednost domaćina.

Razigrao se Tajson Karter, a crveno-beli su u jednom momentu prišli na svega -7, 46:39.

Međutim ponovo je proradio šut Reala i "kraljevi" su brzo povratili ubedljivu prednost, pa serijom u finišu poluvremena došli do +15, 56:41.

Pitanje pobednika defitinivno je prelomljeno u trećoj deonici. Real je nastavio da pogađa sa linije za tri poena i brzo otišao na preko 20 poena prednosti. Tu se Zvezda potpuno predala i na kraju treće deonice bilo je 82:59.

Poslednja četvrtina bila je puko otaljavanje posla sa obe strane i egzibicija Madriđana za svoje navijače.

Kod Reala najbolji su bili Luvavu sa 20 i Proćida sa 19 poena. Pratio ih je Smit sa 13.

Kod Zvezde bolji od ostalih Karter sa 18, Nvora je upisao 10 poena.

Obe ekipe bile su fantastične u šutu za tri, Real je pogodio 17, a Zvezda 14 trojki.