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22:51

Moneke se obrukao

Ne propustiteEvroligaBRUKA U MADRIDU! Moneke se OVAKO ponaša dok Zvezda pokušava da se vrati!
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22:46

39. minut - 101:75

Pukla je stotka Okeke postiže novu trojku za Real.

22:42

35. minut - 98:67

Potpuna egzibicija Reala, domaćin pogađa iz svih pozicija. Crveno-belima preti prava katastrofa.

22:34

32. minut - 87:61

Nova trojka fantastičnog Luvavua.

Navaro pokušava tajm -autom da razmrda svoje igrače.

22:28

30. minut - 82:59

Smit vezuje četiri poena. Najpre pogađa iz teške pozicije, a potom i sa linije penala za kraj treće deonice.

22:22

28. minut - 75:53

Deluje  da se i Zvezda predala i da je ovde pitanje pobednika već jasno.

22:19

26. minut - 70:50

I jedni i drugi raspoloženi u šutu za tri.

Deset ima domaćin, crveno-beli devet za sada.

Nvora odgovara na novo trojku Reala

22:17

25. minut - 65:47

Druga trojka Patrika Boldvina. Njegov šesti poen.

22:14

23. minut - 63:44

Mini serija Reala, ponovo raste prednost domaćina.

22:09

21. minut - 58:44

Tavareš ponovo otvara poenima drugi deo igre.

Nvora pogađa za tri.

21:54

Foto galerija iz Madrida

Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

21:48

Prvo poluvreme - 56:41

Osma trojka Reala, Smit ovaj put, Real ponovo ima veliku prednost.

Sada Navaro traži minut odmora.

21:46

19. minut - 51:41

Koloko se sjajno snalazi pod obručem.

Pradilja trojkom vraća dvocifrenu prednost Realu.

21:44

18. minut - 46:39

Koloko sjajnom asistencijom pronalazi Nvoru. Zvezda na -7.

21:38

17. minut - 46:37

Zvezda je pojačala odbranu, Karter još jednom pogađa, njegov 13 poen.

Martinez ponovo traži tajm aut.

21:36

16. minut - 46:33

Razigrao se Tajson Karter. Serija Zvezde 13:0.

Luvavu sa penala prekida seriju crveno-belih.

21:33

15. minut - 44:30

Karter nastavlja seriju Zvezde.

Pedro Martinez traži tajm-aut.

Nije pomoglo Karter pogađa iz kontre.

21:31

14. minut - 44:26

Boldvin prekida trojkom novu seriju Reala.

Potom i Dobrić, mini serija Zvezde.

21:27

12. minut - 44:20

Sipa Real i ne promašuje, nova trojka, ovog puta Feliz.

21:26

11. minut - 41:20

Proćida nastavlja gde je stao, nova trojka.

21:19

Prva četvrtina - 38:20

Lepa akcija Zvezda i poeni Vajler Beba.

Crveno-beli katastrofalni u skoku, samo jedan u prvih deset minuta.

Luvavu uz faul stavlja tačku na prvu četvrtinu.

21:18

9. minut - 32:18

Raste prednost Reala koji je nametnuo svoj ritam utakmice.

21:17

8. minut - 30:17

Nova trojka za Real, Luvavu pogađa ovog puta.

21:14

7. minut - 25:17

Zvezda nema rešenje u odbrani, već 25 primljenih poena.

Davidovac postiže novu trojku za crveno-bele.

21:11

6. minut - 23:14

Neverovatan pogodak Serhia Ljulja u njemu svojsstvenom stilu.

Odželej uzvraća trojkom.

21:08

5. minut - 19:11

Real vrlo raspoložen, crveno-beli nemoćni. Madriđani odlični u šutu i ofanzivnom skoku.

Proćida je već postigao 10 poena.

Karter nakon tajm-auta prekida seriju Reala.

21:05

4. minut - 14:9

Real postiže već treću trojku, Sar pogađa.

21:03

3. minut - 8:7

Moneke pogađa za tri.

Proćida fauliran na šutu za tri. Precizan sva tro puta

Potom Džons sa distance.

21:02

2. minut - 5:2

Kris Džons postiže prve za Zvezdu.

Smit uzvraća trojkom.

21:00

1. minut - 2:0

Tavares postiže prve poene na meču.

16:47

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16:42

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