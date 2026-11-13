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Dva španska stručnjaka, Ibon Navaro i Đoan Penjaroja, nalaze se na klupama najvećih rivala, Crvene zvezde i Partizana, a veliko rivalstvo beogradskih klubova uticalo je i na njihov odnos van košarkaškog terena.

Trener crveno-belih je u intervjuu za špansku "Marku" govorio o životu u Beogradu, rivalstvu sa Partizanom, ali i odnosu sa zemljakom koji predvodi crno-bele. Tom prilikom otkrio je da zajednička kafa sa Penjarojom u javnosti praktično ne dolazi u obzir.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Da popijemo kafu zajedno? U javnosti, nema šanse! Nemoguće je, iako živimo blizu jedan drugog, jer bi to zbog rivalstva sa Partizanom stvorilo pravi haos - rekao je Navaro.

Ipak, istakao je da veliko rivalstvo ne znači i odsustvo poštovanja. Naprotiv, tvrdi da i njega i Penjaroju navijači oba kluba zaustavljaju na ulici i upućuju im komplimente.

- U Srbiji se trener izuzetno poštuje, iznad svih rivalstava. I Đoanu i meni čak i navijači Partizana prilaze na ulici i kažu: „Hej, ja sam za rivalski tim, ali svaka čast…“ Uvek se odnose prema vama s velikim poštovanjem - objasnio je trener Zvezde.

Za razliku od Penjaroje, koji je nedavno otkrio da izbegava srpske medije i društvene mreže, Navaro priznaje da pokušava da prati dešavanja u novoj sredini.

- Pa, radim na tome, mada su mi savetovali da to ne radim. Svi veruju da je bolje za mene da ne razumem novine, podkaste, društvene mreže, televiziju, apsolutno ništa. Ipak, ne radi se tu samo o prilagođavanju, već o želji da se nauče nove stvari - zaključio je Navaro.

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