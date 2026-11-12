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Neverovatna završnica evroligaške utakmice između Pariza i Fenerbahčea, u kojoj je francuski tim posle produžetka slavio rezultatom 111:109, izazvala je burnu reakciju Vladimira Kuzmanovića.

Jedan od autora podkasta "Luka i Kuzma", zajedno sa Lukom Spasovskim, uživo je pratio dramatičan finiš ovog evroligaškog duela, ali nije mogao da sakrije nervozu zbog onoga što je video na parketu.

Pariz je u samoj završnici imao priliku da privede utakmicu kraju, ali je dozvolio Fenerbahčeu da dođe do šuta za tri poena. Turci su to iskoristili, pogodili za izjednačenje i odveli meč u produžetak, u kojem su na kraju ipak poraženi.

Kuzmanović je na takav rasplet reagovao veoma burno. Revoltiran potezima igrača Pariza, počeo je da udara glavom u mikrofon, očigledno ne verujući šta gleda. Jer, daleko bilo da iko napravi faul na plus tri i pošalje protivnika na bacanja...

Njegova reakcija otvorila je i širu temu o savremenoj košarci, u kojoj se sve češće postavlja pitanje koliko su igrači taktički obučeni, a koliko se njihova igra oslanja na fizičke predispozicije.

U eri u kojoj klubovi izdvajaju ogromne novce za košarkaše, fizička snaga i atleticizam neretko dolaze do izražaja više od košarkaške inteligencije, razumevanja igre i taktičke discipline.

A završnica u Parizu bila je upravo primer situacije koja može da iznervira svakog ljubitelja košarke - jedan detalj, nedostatak koncentracije i dozvoljen šut za tri poena promenili su čitav tok utakmice.

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