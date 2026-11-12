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Evroliga bi u narednim godinama mogla da doživi velike promene, a među potencijalnim novim učesnicima mogli bi da se nađu i evropski fudbalski velikani. Prema informacijama španskog "Mundo Deportiva", nekoliko fudbalskih klubova koji se takmiče u Ligi šampiona kontaktiralo je rukovodstvo elitnog košarkaškog takmičenja sa namerom da formira sopstvene košarkaške sekcije i uključi ih u evroligaški sistem.

Navodno je reč o klubovima iz Italije i Nemačke, ali njihova imena za sada nisu otkrivena. Njihovo interesovanje dolazi u veoma važnom trenutku za evropsku košarku, pošto Evroliga priprema veliku reorganizaciju takmičenja i novi model dugoročnih licenci.

1/4 Vidi galeriju Real Madrid - Panatinaikos 112:115 Evroliga Foto: Oscar Gonzalez / Sipa USA / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Prema ranijim informacijama, šest klubova trebalo bi da dobije status stalnih franšiza. Na tom spisku nalaze se Valensija, Maksima Roma, Pariz, PAOK, Dubai i Hapoel iz Tel Aviva. Konačna odluka očekuje se do kraja godine, nakon sastanka upravnog odbora i glasanja klubova akcionara.

Istovremeno, planirano je da Partizan i Crvena zvezda, zajedno sa Virtusom i Napolijem, dobiju trogodišnje licence, čime bi obezbedili svoje mesto u elitnom takmičenju u narednom periodu.

1/6 Vidi galeriju Evroliga - NBA Foto: AI, Ilustracija

Evroliga, prema navodima španskog lista, razmatra i mogućnost proširenja takmičenja na čak 28 klubova do 2030. godine. To bi otvorilo vrata novim tržištima i dodatno promenilo dosadašnju strukturu evropske košarke.

Šest potencijalnih stalnih franšiza izabrano je na osnovu interne evaluacije, tokom koje su analizirani konkurentnost, kvalitet sportskih objekata i posećenost utakmica. Glasanje bi trebalo da bude održano u naredne tri do četiri nedelje, dok procena kandidata još traje.

Valensija, prema pisanju "Mundo Deportiva", sa optimizmom čeka konačan rasplet, ali za sada ne želi da izlazi u javnost sa detaljima pre zvanične odluke Evrolige.

U međuvremenu, nastavljaju se i razgovori između Evrolige i NBA o mogućem zajedničkom projektu. Ipak, za sada nema značajnijeg pomaka u odnosu na sastanak održan na jezeru Komo.

Ukoliko se interesovanje fudbalskih klubova iz Italije i Nemačke pretvori u konkretne poteze, evropska košarka mogla bi da dobije potpuno novu dimenziju. Ulazak velikih fudbalskih brendova u košarkaški svet predstavljao bi još jednu veliku promenu u takmičenju koje se već priprema za ozbiljnu transformaciju.

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