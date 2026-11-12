"Bek Partizana Itan Tompson doživeo je pad na sinoćnoj utakmici protiv Baskonije. Posle današnjih pregleda, ustanovljeno je da igrač nema prelom, ali da ima jako nagnječenje u predelu kosti kuka, mišića i nerava. Terapijsko lečenje je započeto odmah, a situacija se prati iz dana u dan", stoji u klupskoj objavi, bez preciziranja dužine pauze.