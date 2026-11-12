Košarkaš Partizana Itan Tompson povredio je kuk, saopštili su "crno-beli".
Evroliga
STIGLE VESTI IZ PARTIZANA: Nema preloma, ali povreda Tompsona nije bezazlena
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"Bek Partizana Itan Tompson doživeo je pad na sinoćnoj utakmici protiv Baskonije. Posle današnjih pregleda, ustanovljeno je da igrač nema prelom, ali da ima jako nagnječenje u predelu kosti kuka, mišića i nerava. Terapijsko lečenje je započeto odmah, a situacija se prati iz dana u dan", stoji u klupskoj objavi, bez preciziranja dužine pauze.
Tompson je meč protiv Baskonije u sredu počeo kao starter, igrao sedam minuta i potom se nije vraćao na parket.
Američki bek u Evroligi ove sezone beleži u proseku 8,3 poena, 2,6 skokova i 1,7 asistencija.
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