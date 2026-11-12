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Partizan bi u ove mečeve mogao da uđe jači za Kevarijusa Hejsa, pošto je sjajni centar u poslednjoj fazi oporavka.

Foto galerija iz Arene Foto: Marko Djokovic

Stanje njegovog ramena se poboljšava, skinuo je zaštitu i oseća se znatno bolje. Ipak, odluku o povratku doneće lekari nakon procene njegove spremnosti.

Partizan u utorak dočekuje Valensiju, dok je susret sa Bešiktašem na programu u petak. 

Američki centar propustio je prethodna dva evroligaška meča, protiv Makabija i Baskonije.

U njegovom odsustvu odgovornost pod košem preuzeli su Nikola Tanasković i Toni Džekiri, čijim je doprinosom Partizan uspeo da nadomesti izostanak i ostvari dobre rezultate.

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