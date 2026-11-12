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Odlazak Željka Obradovića iz Partizana i dalje izaziva veliku pažnju, a sada je o dešavanjima iza kulisa govorio Goran Šašić, koji je izneo ozbiljne tvrdnje o odnosu legendarnog trenera sa predsednikom crno-belih.

Prema njegovim rečima, jedan od problema bile su i odluke o angažovanju igrača bez znanja najtrofejnijeg evropskog trenera:

1/22 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Način na koji je tretiran u Partizanu od strane predsednika bio je neverovatan. Mislim, dao je sebi za pravo da potpiše igrača bez Željkovog saznanja. To mu se nikada nije desilo u karijeri - rekao je Šašić za "Euro insiders".

On tvrdi da to nije bio jedini problem i da je Obradović prolazio kroz situacije koje su bile neprihvatljive.

- Bilo je mnogo takvih situacija, prolazio je kroz mnogo stvari koje su jednostavno bile neprihvatljive. Zbog čega je otišao iz Partizana? Zbog konstantne obmane, laži i manipulacije - istakao je Šašić.

Govorio je i o tome kako je Obradović dočekivan u Istanbulu i Atini, ali i kakav je odnos publike prema njemu bio u Beogradu.

- Kada je bio u Istanbulu, dolazio sam kod njega u kuću mnogo puta. I verujte mi, kada šetate sa njim po Istanbulu, to je bukvalno ludilo. Hodati s njim po Atini je takođe ludo. U Beogradu mu je retko ko prilazio. Ali kada nije radio u Partizanu, to je isto bila ludnica - ispričao je on.

Na kraju je otkrio i razgovor koji je imao sa Obradovićem, a koji se odnosio upravo na razliku u poštovanju koje dobija u inostranstvu i Srbiji.

- Pitao sam ga kako to da mu retko ko prilazi, da mu niko ne traži sliku ili autogram, a on je rekao: "Zato što te stranci više poštuju od tvog naroda" - zaključio je Šašić.

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