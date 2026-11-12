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Real Madrid je ugostio Crvenu zvezdu i posle furioznog početka stekao čak 24 poena prednosti, ali su crveno-beli uspeli da se vrate u utakmicu do završnice prvog poluvremena. Ipak, tada je na scenu stupio Čima Moneke, čije su neodgovorne reakcije ponovo skupo koštale beogradski tim.

Zvezda je uspela da uhvati priključak i smanji veliki zaostatak, ali je Čima Moneke u samom finišu druge četvrtine napravio nekoliko loših poteza.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Najpre je uzeo težak šut preko ruke, a potom se sporo vraćao u odbranu, da bi na kraju napravio i faul, čime je Realu omogućio da ponovo ode na velikih 15 poena prednosti - 56:41.

Nigerijski košarkaš tako je još jednom svojim neodgovornim reakcijama otežao posao saigračima, baš u trenutku kada je Crvena zvezda počela da hvata rezultatski priključak.

Ipak, za Monekea još nije sve izgubljeno. Pred njim je drugo poluvreme u kojem će imati priliku da se iskupi, ukoliko trener Ibon Navarro odluči da mu ponovo ukaže poverenje.

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