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Olimpijakos je deklasirao Dubai rezultatom 101:72 u 11. kolu Evrolige i upisao osmu pobedu u sezoni, dok je ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pretrpela četvrti poraz.

Grčki velikan je od početka kontrolisao utakmicu, a pitanje pobednika praktično je rešio u trećoj četvrtini, koju je dobio sa čak 31:13 i otišao na ogromnih 32 poena prednosti (88:56).

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Evan Furnije sa 28 poena i pet asistencija, dok je Saša Vezenkov dodao 20 poena. Kori Džozef je ubacio 12, a Kodi Miler-Mekintajer 10 poena.

Na drugoj strani, Dvejn Bejkon je predvodio Dubai sa 20 poena, dok je Mfiondu Kabengele upisao 12. Džanan Musa je utakmicu završio sa devet poena i sedam skokova.

Olimpijakos sada ima skor 8-3, dok je Dubai na učinku 7-4. U narednom kolu grčki tim gostuje Makabiju, a Dubai će ugostiti Anadolu Efes.

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